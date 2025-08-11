停在塗銷停車格被開單辯掉漆 法官因這原因打臉

朱姓男子在台南紅線停車開單，卻辯稱原有停車格塗銷黑漆掉漆，一旁還設置停車柱，才造成他誤停要求撤銷，打行政訴訟遭法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

2025/08/11 08:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名朱姓男子，去年10月將自小客車停在台南一處畫有紅線的地方，遭員警開單裁罰900元，朱男不服提起行政訴訟，主張該處設有智慧停車柱，原有停車格塗黑，但黑漆已經斑駁脫落不夠乾淨，才會造成他誤停，要求撤銷罰單，不過台中高等行政法院法官勘驗照片打臉，認為現場紅線明顯，黑漆雖略有掉漆，但一般人一看就知道已經塗銷，不至於誤認，不能免責，判決駁回。

判決指出，朱男所有的自小客車，去年10月24日下午3點多，停放在台南市一處劃有紅色實線的地方，員警認有「在禁止臨時停車處所停車」的違規而逕行舉發，裁罰900元，朱男不服提起行政訴訟，

朱男主張，該處設置的收費智慧停車柱並未撤除，雖停車格已經塗銷，但停車桿未移除，且塗銷的白色實線塗黑部分已有斑駁剝落情形，不夠乾淨，才會造成他誤停，聲明原處分撤銷。

被告的台中市交通事件裁決處辯稱，該處劃有紅色實線，未劃設停車格，一般用路人均能輕易查知，不會因為智慧停車柱未移除即誤認可停車，朱男縱無故意，亦有過失，違規事實明確。

台中高等行政法院法官勘驗採證照片認為，朱男明顯停在紅線上，且該處白色實線以黑漆塗銷的情形甚為明顯，塗銷後另在原停車格內劃設紅色實線，雖黑漆邊緣處略有掉漆，但改劃紅線禁止臨時停車，一般用路人一望即知，並無不能辨識或誤認之虞。

法官認為，雖一旁智慧停車柱尚未移除，但其功能是停車收費，並非道安規則的標線或標誌，朱男誤認可停車，雖非故意，亦屬有過失，不能免責，判決駁回，可上訴。

