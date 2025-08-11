賊星該敗！欲載走扁柏漂流木 曳引車突拋錨被警查獲

溪畔發現大型台灣扁柏漂流木，要用曳引車載走，車卻突然故障，陳姓男子被警方查獲，南投地院法官以侵占漂流物罪，判處罰金1萬元。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/11 07:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓男子深夜開車經過濁水溪畔，發現兩根台灣扁柏漂流木，先拖上岸，暫置附近香蕉園，隔天要載走時，曳引車突然拋錨，陳男走出去找零件來修車，返回發現警方到場找不到人，先查扣漂流木和曳引車，10天後陳男才自首，近日被南投地院法官以侵占漂流物罪，判處罰金1萬元。

漂流木除非林業保育署公告開放撿拾，隨便撿拾都會觸法，南投縣38歲陳姓男子去年12月2日深夜10時許，開曳引車行經水里鄉濁水溪畔，發現溪畔有2根扁柏漂流木，材積各為0.4345立方公尺和0.7064立方公尺，林保署估算價值11萬餘元，市價則更高。

陳男以鐵鍊綑綁漂流木拖行上岸，暫置在南投縣水里鄉濁水溪河床旁砂石便道附近的香蕉園，隔日中午開曳引車，先將材積0.4345立方公尺的台灣扁柏漂流木拖出來，放上曳引車。

才想離開曳引車就突然故障，陳男徒步離開去找零件來修車。不久警方獲報後到現場，發現2根漂流木，現場等不到人後，就將漂流木、曳引車查扣。

陳男當天返回看到警方在場，擔心被法辦而不敢現身，但曳引車是賺錢工具，猶豫好久，10天後才到派出所自首。

南投地院法官審酌，陳男撿拾屬於國有財產的漂流木而侵占入己，侵害主管機關對森林產物的保育政策及管理措施，但念及他自首，漂流木已由主管機關領回，因此判處罰金1萬元。

