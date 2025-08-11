高市派出所長偷情6年曝光！理髮師小三：相信他會離婚

高雄市林姓派出所所長，被控與楊姓理髮師婚外情長達6年。（情境照）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某分局林姓派出所所長，被元配發現與楊姓理髮師暗通款曲長達6年，林以出勤外宿等理由，瞞著妻子與楊女出遊，或至楊女住處留宿，侵害元配之配偶權，元配對楊女提告求償50萬元，法院判決楊女應賠償原告20萬元，可上訴。

判決書指出，原告林女主張，楊姓女子明知其夫為有配偶之人，仍自2018年11月至去年11月止，共同出遊、或至被告家留宿發生性行為，兩人還以通訊軟體互傳親密訊息等方式交往，已逾越男女於一般社會通念下交往之分際，已侵害原告基於配偶關係之身分法益，請求被告賠償精神慰撫金50萬元。

被告楊女則辯稱，她與林姓警官因故相識，林向她表示，自己與妻子感情淡薄，遲早會離婚，且林身為派出所所長，信任他會信守諾言與妻子離婚才和他持續交往，兩人交往期間亦曾多次要求林妥善處理與元配關係，並非有意介入他人婚姻。

橋頭地院旗山簡易庭審理認為，原告提出手機翻拍畫面、兩造間之對話錄音檔及譯文等資料為證，被告亦不否認有與林男交往，原告之主張堪信為真，審酌兩造上開學、經歷，及造成原告精神上所受痛苦之程度，及三角關係中之處理方式等情狀，認原告請求被告賠償應以20萬元為適。

