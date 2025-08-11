為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市派出所長偷情6年曝光！理髮師小三：相信他會離婚

    高雄市林姓派出所所長，被控與楊姓理髮師婚外情長達6年。（情境照）

    高雄市林姓派出所所長，被控與楊姓理髮師婚外情長達6年。（情境照）

    2025/08/11 06:42

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某分局林姓派出所所長，被元配發現與楊姓理髮師暗通款曲長達6年，林以出勤外宿等理由，瞞著妻子與楊女出遊，或至楊女住處留宿，侵害元配之配偶權，元配對楊女提告求償50萬元，法院判決楊女應賠償原告20萬元，可上訴。

    判決書指出，原告林女主張，楊姓女子明知其夫為有配偶之人，仍自2018年11月至去年11月止，共同出遊、或至被告家留宿發生性行為，兩人還以通訊軟體互傳親密訊息等方式交往，已逾越男女於一般社會通念下交往之分際，已侵害原告基於配偶關係之身分法益，請求被告賠償精神慰撫金50萬元。

    被告楊女則辯稱，她與林姓警官因故相識，林向她表示，自己與妻子感情淡薄，遲早會離婚，且林身為派出所所長，信任他會信守諾言與妻子離婚才和他持續交往，兩人交往期間亦曾多次要求林妥善處理與元配關係，並非有意介入他人婚姻。

    橋頭地院旗山簡易庭審理認為，原告提出手機翻拍畫面、兩造間之對話錄音檔及譯文等資料為證，被告亦不否認有與林男交往，原告之主張堪信為真，審酌兩造上開學、經歷，及造成原告精神上所受痛苦之程度，及三角關係中之處理方式等情狀，認原告請求被告賠償應以20萬元為適。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播