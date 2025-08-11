為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    24歲菜鳥消防員2個月接生2嬰 韓朝武獲頒「接生好手」

    彰化永靖分隊消防員韓朝武，執行救護勤務前2個月成功就接生2名嬰兒。（彰化消防局提供）

    彰化永靖分隊消防員韓朝武，執行救護勤務前2個月成功就接生2名嬰兒。（彰化消防局提供）

    2025/08/11 06:08

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣消防局永靖分隊的24歲消防員韓朝武，去年10月從警專畢業，分發到永靖分隊才2個月，就在救護勤務中接生兩名嬰兒，其中一起還發生臍帶繞頸的危機，幸好都順利完成接生，他的好表現，榮獲內政部消防署「消防績優救護人員」的「接生好手」獎，成為歷年最年輕得主。

    據彰化縣消防局統計，去年全縣救護出勤逾6萬件，但孕婦急產僅9件，占比0.015%。資深消防員服務數十年都不一定遇得到，韓朝武卻在新手期連續碰上兩次。

    韓朝武回憶，首次接生時，嬰兒剛出生，就發現其膚色發紺，他立刻依訓練流程進行口鼻抽吸、夾臍帶、拍背刺激並給予氧氣，直到聽到第一聲哭聲才鬆了一口氣。第二次則更驚險，孕婦由家人開車到派出所求助，但到達時已來不及送醫，他獲報到場協助生產，卻發現嬰兒有臍帶繞頸且哭聲微弱的危急狀況，立即將臍帶從頸部解除並實施抽吸等急救技術，才迎來嬰兒響亮的哭聲。

    韓朝武說，他從小立志當消防員，能參與救人任務是莫大榮耀，也讓他對工作更有使命感，雖然家人曾因消防工作高風險勸他改行，但他仍堅持初衷，並認為「生命有限，希望用實際行動去做有意義的事」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播