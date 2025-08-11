24歲菜鳥消防員2個月接生2嬰 韓朝武獲頒「接生好手」

彰化永靖分隊消防員韓朝武，執行救護勤務前2個月成功就接生2名嬰兒。（彰化消防局提供）

2025/08/11 06:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣消防局永靖分隊的24歲消防員韓朝武，去年10月從警專畢業，分發到永靖分隊才2個月，就在救護勤務中接生兩名嬰兒，其中一起還發生臍帶繞頸的危機，幸好都順利完成接生，他的好表現，榮獲內政部消防署「消防績優救護人員」的「接生好手」獎，成為歷年最年輕得主。

據彰化縣消防局統計，去年全縣救護出勤逾6萬件，但孕婦急產僅9件，占比0.015%。資深消防員服務數十年都不一定遇得到，韓朝武卻在新手期連續碰上兩次。

請繼續往下閱讀...

韓朝武回憶，首次接生時，嬰兒剛出生，就發現其膚色發紺，他立刻依訓練流程進行口鼻抽吸、夾臍帶、拍背刺激並給予氧氣，直到聽到第一聲哭聲才鬆了一口氣。第二次則更驚險，孕婦由家人開車到派出所求助，但到達時已來不及送醫，他獲報到場協助生產，卻發現嬰兒有臍帶繞頸且哭聲微弱的危急狀況，立即將臍帶從頸部解除並實施抽吸等急救技術，才迎來嬰兒響亮的哭聲。

韓朝武說，他從小立志當消防員，能參與救人任務是莫大榮耀，也讓他對工作更有使命感，雖然家人曾因消防工作高風險勸他改行，但他仍堅持初衷，並認為「生命有限，希望用實際行動去做有意義的事」。

