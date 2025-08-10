大鬧台中全家超商囂張奧客是中配？警方：持中華民國身分證

蔣女（右）敲碎酒瓶後，又對18歲年輕店員噴啤酒，行徑相當誇張。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/08/10 22:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區一家全家便利商店，今天（10日）凌晨發生蔣姓女子，因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟當場砸碎紅酒瓶，還猛搖啤酒罐向店員猛灑，導致18歲年輕店員受傷，宛如「奧客」的惡劣誇張行徑引發全民公憤，網友認為她是中國籍配偶，甚至有網友指稱她說話帶有中國腔調，對此，台中市警局第四分局南屯派出所指出，蔣女偵訊時持中華民國身分證。

南屯派出所表示，警方依法律程序偵訊與傷害罪函送法辦，她到案說明當時，持的是中華民國身分證，警方並未查證她原本就是中華民國國籍，還是之後因結婚等原因，才取得中華民國國籍，至於蔣女是否有中國腔調？南屯所回應說，偵訊她的員警表示「不清楚、沒注意」。

蔣女的行徑相當誇張，根據監視器畫面顯示，她購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程充滿不耐煩肢體動作，最後並以命令口氣，要求店員將酒裝袋，卻又在櫃檯將紅酒瓶砸碎，口中還說「不好意思，砸碎了！」，又趁店員收拾過程中，蔣女拿來一罐啤酒，結帳後朝店員噴灑，行徑超惡劣，18歲賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，全家便利商店力挺員工，南屯所今天下午通知蔣女到案說明。

36歲蔣女聲稱自己從事美容業，她辯稱近日心情低落，今天凌晨在家喝酒後，因紅酒喝完，她步行到住處附近該超商買酒，因不滿已買了袋子，請店員幫忙裝袋，店員卻說無此服務，她情緒失控，願意向店員表達歉意。

網友則質疑蔣女是中配（陸配），未來中配取得台灣身分證時間縮短，類似現象將一再發生，但記者查證至今，尚無法證實蔣女是中配。

蔣女（紅圈處）到案偵訊時，持的是中華民國身分證。（民眾提供）

