「極樂越南」毒趴！ 107越籍男女藏音樂會館全被逮 塞爆台南警分局

檢警專案小組在台南北區一家音樂會館內查獲107名越籍男女涉開毒趴，全部帶回塞滿南市警五分局禮堂。（記者王俊忠翻攝）

2025/08/10 22:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第五分局於今日強勢掃蕩轄區1間音樂會館掛羊頭賣狗肉，內部實際專門提供越南移工進入消費、開毒品轟趴，專案小組攻堅逮捕107人，清一色全是越南籍男女移工，查獲許多毒品咖啡包等毒品，全案詢後依毒品罪嫌將周姓主嫌與毒品現行犯段姓男子兩人移送檢方偵辦；12名逃逸外勞移送移民署專勤隊；其他人驗尿後請回。

南市警五分局於6月中旬接獲情資指在台南北區北安路上，有人假藉音樂會館名義掩護，實際從事「極樂越南」毒趴活動，並將會館改裝為舞池及多間包廂，專供越南籍移工進入消費、舉辦毒品轟趴，且為規避警方查緝，平時門禁森嚴、幾乎不對外開放。

經警方專案小組多日監控確定該音樂會館內，有頻繁毒品交易與聚會，立即與移民署台南專勤隊、高雄市刑大、湖內分局等組成跨單位專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦。

專案小組於今日凌晨零點許見時機成熟，會同南市保大特勤人員，持台南地檢署、地院核發的拘票及搜索票出擊攻堅，在音樂會館內逮捕周姓男主嫌（台南人、65歲）1人與1名越南籍毒品現行犯段姓男子（25歲）；另有12名越南逃逸移工，其他越南男女有93人。

專案人員並在舞池、櫃檯、包廂等處起獲混合型毒品咖啡包223包（900.7公克）、第三級毒品K他命85包（36.19公克）、k菸8支、監視器主機、鏡頭及贓款38萬500元。

五分局警方強調，打擊毒品犯罪是當前政府全力投入的重點工作，吸毒不僅殘害自身健康、販毒更是萬國公罪。呼籲外籍移工勿以身試毒，否則辛苦來台工作卻涉毒，不僅無法造福家人，更觸法擔負刑責且會遭強制驅逐出境，禍害無窮。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

檢警專案小組在台南北區一家音樂會館內查獲二百多包毒咖啡包等毒品。（記者王俊忠翻攝）

