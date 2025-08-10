為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    酒醉男拉麵店鬧事辱罵警察白癡 5員警合力壓制在地送辦

    劉姓男子酒醉，不但拒不配合出示證件，還辱罵員警「白癡」，5名員警合力制伏。（記者姚岳宏翻攝）

    劉姓男子酒醉，不但拒不配合出示證件，還辱罵員警「白癡」，5名員警合力制伏。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/08/10 19:22

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區雙城街一間拉麵店今天下午有酒醉男子鬧事，警方獲報到場，酒醉的36歲劉姓男子不但拒不配合出示證件，還辱罵員警「白癡」，5名員警當場將他壓制在地，依違反社會秩序維護法送辦。

    附近民眾看熱鬧將過程PO網，有人貼文表示，他先在店裡罵服務生看X小，其他客人看不下去站出來，客人跟客人就吵起來了，然後警察來了，又瘋狂罵警察，才被電被壓制的；另有人說聽到警方用電擊槍「答答答」聲，「被電剛好」；不過據了解，警方當時是要把警戒用的電擊槍收起來時不小心按到，未擊中劉男。

    中山分局圓山派出所表示，今日下午2時許接獲通報，指雙城街某餐飲店有酒醉男子鬧事，警方馳赴現場查處。

    現場劉姓男子與店員在店門口處發生爭執中，警方上前盤查，店員稱劉男進入店內後，不知何原因，用手大力拍打桌子造成巨大聲響並一直叫囂，遭在場客人口頭制止，店家人員隨即隔開雙方 ，劉男即作勢要攻擊動作，並對店家人員辱罵。

    警方當場查證雙方年籍資料，惟劉男拒絕出示證件供查證，並對現場員警辱罵，經警方制止後，劉男仍持續對在場人員叫囂，警方當場將劉男帶返所，後依社會秩序維護法第68條及85條偵辦。

    警方呼籲，民眾遇有糾紛，應採取理性和平方式解決問題，警方對於違法違序行為，必依法查辦。

