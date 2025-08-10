台中女奧客砸紅酒、搖啤酒噴超商店員 辯稱心情差喝多了

台中市一女子大鬧超商，今天（10日）下午到案，辯稱因心情差喝多了才脫序。（民眾提供）

2025/08/10 19:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一間連鎖超商今天（10日）凌晨傳顧客鬧場！蔣姓女子因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟當場砸碎紅酒瓶，還搖啤酒往店員猛灑，誇張行徑被PO網後引發熱議，店員也提告傷害，而蔣女則在今天下午到案，辯稱因心情差喝多了才脫序。

該間全家便利商店今天凌晨發生離譜事件，引發網友憤慨，根據監視器畫面顯示，一名白衣馬尾女子購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程充滿不耐煩肢體動作，最後並以命令口氣要求店員將酒裝袋，但下一秒竟在櫃檯將紅酒瓶砸碎，口中還說「不好意思，砸碎了！」

此時還沒結束，趁著店員收拾過程中，女子又拿了一罐啤酒結帳後，當場朝店員噴灑，行徑超惡劣。18歲賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，傷勢雖無大礙仍提出傷害告訴。對此，全家便利商店表示，事件發生後已立即報警，並全力配合警方依法追究責任，強調絕不容忍任何暴力或傷害行為，確保員工安全與工作尊嚴。

而該名36歲蔣女則在今天下午到案說明，聲稱從事美容業的她供稱，近日因朋友的事情導致心情低落，今天凌晨在家喝酒後因紅酒已喝完，才步行到住處附近該超商購買，因不滿已買了袋子請店員幫忙裝袋，店員稱店內沒有提供此服務，又以手上還有其他事要處理將袋子放旁邊，引發情緒失控，會向店員表達歉意。

