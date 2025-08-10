偷腥夫病逝 小三攜子認祖歸宗 婚外情曝光判賠元配30萬

陳姓人夫外遇並生下1子，陳男病逝後，小三與兒子提出親子關係存在訴訟，證明是陳男所生，但也被陳男元配提告侵害配偶權，判賠30萬元。（示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

2025/08/10 18:43

〔記者王俊忠／台南報導〕1名小學女老師與陳姓男子在1989年4月結婚，婚後育有子女、感情和睦，陳男2022年12月癌逝，隔年1名林姓女子竟帶著7、8歲的兒子到陳家認祖歸宗、同時打確認親子關係訴訟，台南地院審認林女兒子與陳男、陳男的子女確實存在親子關係。

由於林女在陳男過世後帶兒子到陳家認祖歸宗、並經司法程序確認兒子與陳男有父子關係。元配怒告林女與其丈夫在世時有婚外情不當交往及性關係。法官指性關係侵權損害賠償已逾10年求償時效，但從2015年5月到2022年12月，林女與陳男有不當往來關係，判林女須賠元配30萬元。

林女說，其兒子是與陳男所生，推算受孕期約在2014年7月間，最多僅能證明那段時間2人有性行為，但時間已逾10年、超過請求權時效；另，她生下兒子才知陳男已有妻室，之後就沒再跟陳男發生性關係。

元配主張，林女於2014年7月到11月間推定與陳男發生1次性關係並懷孕；2015年1月到2022年12月19日（陳男過世前一日）期間，林、陳2人有性行為與不當交往關係。

法官指出，元配是在2025年1月17日具狀控告林女侵害配偶權，從元配提告時間回溯10年到2015年1月17日，林女與陳男的性行為是在這時間點之前發生的、已超過10年的請求權時效，這部分元配不得向林女求償。

但法官檢視元配提出林女與陳男親密合照、LINE對話紀錄，發現陳男與林女、林兒有出遊、拍全家福等親密合照，還有衣著暴露一起躺在床上；LINE對話更顯示陳男在病逝前一天還與林女有親密傳訊，陳對林女說「妳較辛苦，沒人幫妳分擔孩子的事，難為妳，好愛妳；不能照顧妳保護妳，還變成現在這樣，實在對不起妳」。

法官認為，林女與陳男仍是男女情愛的不正當交往，但無法證明在這段期間2人有性行為發生，林女對於不正當交往、侵害元配配偶權，須賠償30萬元給元配。還可上訴。

