    首頁　>　社會

    花蓮金髮男偷車、酒駕還藏毒 遭警方當街攔下逮捕

    花蓮縣48歲蘇姓男子日前在吉安一處河堤步道，偷走機車，遭警方逮捕。（民眾提供）

    花蓮縣48歲蘇姓男子日前在吉安一處河堤步道，偷走機車，遭警方逮捕。（民眾提供）

    2025/08/10 17:54

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣48歲蘇姓男子日前在吉安一處河堤步道騎著腳踏車兜風，看到路邊一輛機車沒有鎖車頭，四處張望一下把機車偷走。警方在路上發現報案的失竊車輛進行欄檢，結果蘇男還滿身酒氣，經警方酒測後超出法定標準，還在身上搜出二級毒品，訊後依竊盜、公共危險、毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    花蓮吉安警分局今指出，仁里派出所警員5日晚間在吉安東海15街上發現一名男子騎乘1輛通報失竊的重機車，故立即上前攔停，在盤查過程中，警員發現蘇姓男子身上有濃厚酒味，因此進行呼氣酒精測試，發現超過法定標準，警方並且附帶搜索，又發現蘇男攜帶俗稱喪屍菸彈的二級毒品依托咪酯4.64公克，當場依照竊盜現行犯跟酒駕公危逮捕蘇姓男子。

    警方調查，蘇姓男子4日下午騎著折疊腳踏車在吉安鄉東昌村一處河堤步道旁兜風，路上看到一輛停在路邊的黑色機車車頭沒有鎖，他查看機車許久，並觀察附近有無其他人，就把小折丟在現場，然後把機車牽走，車主發現後向警方報案，調閱監視器發現竊賊染了一頭金髮，特徵相當明顯，於是警方開始加強周邊巡邏，才一天就發現蘇男騎著贓車在路上。

    花蓮縣蘇姓男子日前在吉安一處河堤步道騎著腳踏車兜風，看到路邊一輛機車沒有鎖車頭，四處張望一下直接把機車偷走。（民眾提供）

    花蓮縣蘇姓男子日前在吉安一處河堤步道騎著腳踏車兜風，看到路邊一輛機車沒有鎖車頭，四處張望一下直接把機車偷走。（民眾提供）

    警方在路上發現失竊車輛進行欄檢，還發現蘇男滿身酒氣，經酒測後超出法定標準，並在身上搜出二級毒品，訊後依竊盜、公共危險、毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供）

    警方在路上發現失竊車輛進行欄檢，還發現蘇男滿身酒氣，經酒測後超出法定標準，並在身上搜出二級毒品，訊後依竊盜、公共危險、毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（民眾提供）

