中共前海軍艇長駕快艇衝台竟上網受訪 移民署：持續處理遣返事宜

2025/08/10 16:12

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲中國前海軍艇長阮芳勇，去年6月駕駛快艇從中國偷渡至我國淡水渡船頭被逮並判刑8個月，由於他收押期限抵滿刑期，事後被送往移民署收容所等待遣返，但其收容期限也滿，移民署依法作成「收容替代處分」，他得以暫時離開收容所。他近來卻接受網路媒體訪問，大談偷渡來台「事蹟」，引起社會各界議論；移民署對此表示，會繼續處理他的遣返事宜。

阮近來接受網路媒體訪問，訪問共分成3集，總共約1個多小時，阮在節目中大談自己過去在共軍服役、因服役對台灣沿海有一定程度的了解，甚至還談論他在兩次台海危機中執行任務的情形。此外，他也談到自己如何購買快艇、偷渡來台、落網被捕、在台被羈押等經歷。

根據判決，阮男去年6月8日上午，在中國福建省寧德市三都港購買快艇，晚間10時駕快艇偷渡來台，9日上午與停靠在淡水老街碼頭的交通船發生擦撞，全案才曝光。他因此案被判刑8個月定讞，但他被捕後即被羈押，定讞後執行扣抵押期後的殘刑，今年2月14日服刑期滿，由看守所移交給移民署進行收容。

據悉，由於中國仍在查驗阮的身分中，移民署無法將他執行強制出境，且阮聲稱受中共迫害才逃離中國，不願自行返國。看守所在阮服刑期滿後，將他送交給移民署收容所收容，其收容期限在今年7月4日屆滿。

根據現行法令，外籍人士被移民署收容，分為暫時收容、續予收容、延長收容等階段，一般外籍人士最多只能被收容1百日，中國人士上限則是150日。

移民署說，阮由於收容期限屆滿，依法不能再收容，移民署作成「收容替代處分」，由專勤隊定期掌握他在台生活情形，後續將持續循既有規範及機制，持續處理他的遣返事宜。

移民署官員解釋，「收容替代處分」類似法院「交保」，移民署會針對具特定條件的外籍人士，讓他們以人保或錢保方式，或附加限制住居、定期向專勤隊報到、配合專勤隊訪視等條件，才讓他們離開收容所。

至於阮在收容替代處分期間接受訪問，是否有違反相關規定？對此移民署也說，收容替代處分期間接受媒體採訪，並無明文禁止，但仍須配合相關規範與查察。

