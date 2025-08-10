為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    內湖好市多前母女重摔車禍 女童判定腦死、母生命跡象穩定

    台北市內湖區一輛機車與小貨車（圖）在好市多量販店旁路段發生碰撞。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/10 16:03

    〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓女子昨天帶著8歲大的女兒，到台北市內湖IKEA購物完離開後，騎車行經600公尺遠的好市多前時，與張姓小貨車駕駛發生擦撞，造成母女2人重摔倒地，警消趕抵時，陳女意識不清、女童則失去呼吸心跳，經送醫連夜搶救後，陳女生命跡象穩定，但女童今院方判定腦死。

    內湖警分局調查，事發前46歲陳女帶著8歲大的女兒，前往台北市內湖的IKEA買枕頭，結束後騎機車沿舊宗路一段南往北方向行駛，但才騎了約600公尺左右，在好市多前與行駛中間車道、由49歲張男駕駛的小貨車發生擦撞，母女摔車後雙雙頭部重創、倒地不起，民眾見狀連忙打119報案。

    據知，警消到場時，發現陳女及女童頭部受到嚴重撞擊，且女童已經沒有呼吸心跳，緊急將2人送往內湖三軍總醫院搶救，直至今天上午陳女已脫離險境，生命跡象轉為穩定，而女童雖恢復心跳，但今天下午院方已判定腦死。

    據指出，張男酒測值為0毫克，當時準備開往高速公路，已先依過失傷害罪嫌送辦，而陳女的酒測值已抽血檢驗，由於現場沒有監視器影像，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

