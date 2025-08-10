雪隧特斯拉轎車自撞車內4人毫髮未傷 北向交通一度大排長龍

國5北向15.6公里處雪山隧道內，今天上午發生特斯拉白色轎車自撞隧道壁。（圖由警方提供）

2025/08/10 15:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號北向15.6公里處雪山隧道內，今天上午發生行駛內側車道的特斯拉白色轎車自撞隧道壁，所幸車內4人沒有受傷，40歲駕駛趙姓男子酒測值0。因適逢週日交通高峰期，這起事故一度造成雪隧北向車道的車輛大排長龍。

國道警察局第9大隊上午11點半獲報，直指國五北向15.6公里處，即雪山隧道內側車道有輛白色轎車自撞內側隧道壁肇事，隨即派遣巡邏車前往處理。

警方到場，發現肇事車輛是特斯拉轎車，趙姓駕駛經過酒測，無酒精反應，排除酒後肇事，他供稱事發當下沒有開啟輔助駕駛，因個人操作失誤釀禍。事故發生後，肇事車輛占用內側車道，輪框散落於外側車道，巡邏車抵達後清除輪框，事故車輛，中午12點10分執行拖吊排除障礙。

警方呼籲用路人開車勿分心，不要疲勞駕駛，隨時注意前方動態，避免遇到狀況應變不及。

警方通知拖吊車將肇事車輛吊離現場。（圖由警方提供）

事發後一度造成雪隧北向車道的車輛大排長龍。（圖由警方提供）

