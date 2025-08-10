為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    馬公市石泉里空地停車場傳槍響 21歲男子到案 警方究辦

    馬公警分局文澳派出所，帶回疑似開空氣槍青年返所偵辦。（馬公警分局提供）

    馬公警分局文澳派出所，帶回疑似開空氣槍青年返所偵辦。（馬公警分局提供）

    2025/08/10 15:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公警分局今（10）日接獲報案，指稱在馬公市石泉里1-172號旁空地停車場，有1輛白色自小客車駕駛與人爭吵，並舉起疑似槍枝物鳴擊，現場傳出槍響。報案人立即以手機錄下影像，並通報文澳派出所，警方獲報後迅速趕抵現場，發現車輛在場但駕駛不見蹤影，隨即展開調查。

    馬公警分局調查指出，今日上午9時40分接獲民眾報案，指稱馬公石泉里停車場空地，傳出疑似槍響，立即派出大批警力趕往現場，雖發現車輛，但未見駕駛，盤查期間發現1名陳姓男子（92年次）意圖靠近車輛，經員警主動趨前盤查後，其表示開槍者為94年次陳姓男子，且所持物品為BB槍。

    警方立即鎖定、聯絡涉案對象到案說明，當事人業已前往文澳所製作筆錄，並自行交付空氣手槍一支、彈夾一個及塑膠BB彈一盒等證物。由於先前在案山大廟前，也曾傳出疑似槍響，事後查出疑似債務糾紛，當事者一方也是持空氣槍逞凶，全案仍在偵辦中，鑑定空氣槍是否有殺傷力。對於再度發生空氣槍擊案件，引發民眾質疑相關法令管制是否太過鬆散？

    全案由馬公警分局持續偵辦，依法追究相關責任，並將扣案空氣槍送往進行殺傷力鑑定。警方呼籲，切勿在公共場所使用具威嚇性之物品，或從事爭吵滋事行為，否則警方必將依法嚴辦，確保社會治安與民眾安全。

    嫌疑人交出空氣槍及子彈，將進行殺傷力鑑定。（馬公警方局提供）

    嫌疑人交出空氣槍及子彈，將進行殺傷力鑑定。（馬公警方局提供）

    熱門推播