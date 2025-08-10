不滿超商店員未裝袋 女顧客爆氣砸酒瓶再搖啤酒噴灑 網友看傻

超商櫃檯一片狼籍。（擷自Threads）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一間超商今天凌晨驚傳失控顧客鬧場！一名女子因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟當場砸碎紅酒瓶，還搖啤酒往店員與櫃台猛灑，誇張行徑被PO網後引發熱議，警方則表示，店員已提告，將進一步究辦。

經查，18歲賴姓店員當時正忙於其他事務，該女子購買紅酒後要求裝袋，店員解釋店內沒有提供此服務，女子聽後情緒失控，隨手將酒瓶猛力摔在櫃檯前，紅酒四濺、玻璃碎片噴飛，導致賴姓店員左手掌遭割傷，所幸僅為輕傷。女子離開前，更回頭拿起一瓶啤酒猛烈搖晃後，朝櫃台與店員潑灑，現場一片狼藉。

事發過程被PO網後引發熱議，「小姐妳這樣是對的嗎？如果今天店員是妳的家人，妳會接受嗎？」影片中可見，女子付款時疑將鈔票用丟的，接著在櫃檯砸酒瓶、再搖啤酒灑人，旁觀網友氣憤留言「幸好弟弟沒受傷，不然萬一拿破瓶攻擊就嚴重了」、「一看她回去拿啤酒就知道想幹嘛」、「這太扯，應該當場報警」。

轄區第四分局表示，南屯派出所當時接獲民眾報案，稱南屯區河南路四段某超商內有人滋事，員警獲報趕赴案發地點，僅剩賴姓店員1人在場，未見衝突紛爭，經檢視現場結帳櫃台酒瓶碎裂，賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，傷勢輕微幸無大礙，案發後已鎖定涉案女子將傳喚到案，依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

