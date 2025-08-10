為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    刑事局首公布全台ATM十大提詐熱區！凌晨12點最猖狂

    刑事警察局詐欺車手專區。（記者姚岳宏翻攝）

    

    2025/08/10 14:39

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團手法不斷翻新，透過解除分期付款、假網拍等名義誘騙民眾匯款，再派遣車手至ATM大量提領，導致民眾積蓄一去不回。刑事警察局今日首度公布今年上半年全國十大詐騙提款熱區，並揭露車手活動特徵與高峰時段，提醒社會各界提高警覺，防堵詐騙資金流竄。

    根據統計，車手最常出沒時段為凌晨12點及下午1點之後，且行為特徵為全程戴口罩遮掩、頻繁更換提款卡、提領停留時間約5至10分鐘。提款熱區選擇交通便利（如交流道附近、捷運站）或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目的首選。

    刑事局公布十大提款熱點包括：內埔學府郵局、朴子郵局、三重正義郵局、合作金庫三重分行、第一銀行西門分行、湖口郵局、統一西寧南門市、斗六鎮北郵局、台北南陽郵局、國泰人壽三峽海山通訊處等地，幾乎遍布南北各地，顯示詐團佈局縝密。

    刑事局說，近年來部分金融機構已陸續導入警語提醒、提款額度限制、人臉辨識等功能，其中中國信託、兆豐銀行已陸續研發辨識功能，展現高度社會責任，惟整體而言，目前全台ATM防詐功能仍待加強，能有效識別車手行為的設備尚屬少數。

    刑事局呼籲，面對詐騙集團日益擴張，期盼更多金融機構能主動投入防詐技術開發，成為阻詐戰線的堅強後盾。銀行是守住民眾財產的第一道防線，任何一筆異常提領若能即時發現、即時通報，將可能是阻止一場家庭悲劇的關鍵一刻。

    刑事局也提醒，依刑法及詐欺犯罪危害防制條例規定，協助提領詐騙款項者，將被視為共犯或幫助犯，承擔刑事責任，一時貪念，不僅可能留下前科，更可能淪為詐團利用後即拋棄的「工具人」，得不償失。為協助查緝詐團成員，刑事局已於官網設立「詐欺車手專區」，並公布多名車手照片，呼籲民眾曾目擊或辨識出照片中對象，請即撥打165反詐騙專線通報，協助警方盡早追緝幕後主嫌，共同守護社會安全。

    刑事警察局詐欺車手專區

    刑事警察局詐欺車手專區。（記者姚岳宏翻攝）

    

    圖 圖
    圖 圖
