大溪警重兵掃蕩「跑山路段」 今年以來違規超速日開單60件

大溪警分局遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，鎖定熱門「跑山路段」，於每週五、六及例假日深夜10點至翌日清晨6點動員警力重兵巡守，並結合路檢取締酒駕、危險駕車等勤務。（記者李容萍翻攝）

2025/08/10 14:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局大溪警分局遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，鎖定羅馬公路、桃118線、台3線、台4線、台7線及台7乙線等熱門「跑山路段」，於每週五、六及例假日深夜10點至翌日清晨6點，皆動員警力重兵巡守，並結合路檢取締酒駕、危險駕車等勤務，嚴防違法行為發生，今年以來，日平均取締超速違規約60件。

大溪警分局統計，今年起配合市警局推動「靜桃計畫」，與環保局、監理站共同展開聯合稽查，截至昨日已取締噪音車11輛、超速違規1萬3075件。昨晚更在大溪區環湖路一段設檢，5名警力聯合各所隊行動，攔查20輛汽機車均未發現違規改裝排氣管等情形。

請繼續往下閱讀...

大溪警分局長徐章哲呼籲車主切勿隨意改裝車輛或拆除消音器，排氣音量超標將依噪音管制法第11條處1800元至3600元罰鍰，並限期到監理站檢驗。若在夜間或特定區域（如學校、圖書館、醫療機構）製造噪音，首次違規罰6000元，再次違規將持續加倍裁罰，最高可達3萬元。警方將持續不定時、不定點執法，並推動增設聲音照相與定點測速設備，確保道路安全、還居民安寧夜晚。

桃園市交通警察大隊長李維振也說，警方將持續與環保局合作，每月平均規劃至少12場次聯合臨檢，透過常態性稽查行動，有效打擊噪音擾民與深夜飆車亂象。警方同時鼓勵民眾若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

大溪警分局遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，鎖定熱門「跑山路段」，於每週五、六及例假日深夜10點至翌日清晨6點動員警力重兵巡守，並結合路檢取締酒駕、危險駕車等勤務。（記者李容萍翻攝）

大溪警分局遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，鎖定熱門「跑山路段」，於每週五、六及例假日深夜10點至翌日清晨6點動員警力重兵巡守，並結合路檢取締酒駕、危險駕車等勤務。（記者李容萍翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法