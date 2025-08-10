苗栗毒品通緝犯躲查緝撞死騎士 警搜捕跳5層高邊坡逃逸終被逮

邱姓毒品通緝犯，兩次逃避警方追緝，終被警方埋伏警力逮捕到案。（民眾提供）

2025/08/10 13:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局8日下午攔查一輛闖紅燈的休旅車，但休旅車毒品通緝犯駕駛邱男拒檢加速逃逸，並為了擺脫警車又再度闖紅燈，結果撞飛一名41歲的劉姓機車騎士後棄車逃逸，劉男於昨天傷重不治，警方前往邱男住家附近圍捕，但邱男跳下約5層樓高的山溝邊坡受傷逃逸，警方今（10）日再前往邱男住家附近埋伏，中午將他查獲到案，邱供稱因毒品被通緝才會逃跑，案由警方處理中。

警方調查，邱男8日駕駛白色休旅車在路口闖紅燈左轉彎，被巡邏警車撞見，趨前欲攔停，但邱男即駕車加速逃逸，員警考量其他用路人安全，未強勢攔停，開啟警示燈及警報器示警並保持相當距離在後尾隨，但邱男行經公館沿山道路口紅燈，仍高速闖紅燈，撞及劉姓機車騎士，因撞擊力道猛烈，劉男被撞飛墜落於路肩，機車也被撞上人行道、支離破碎，連車牌都被震飛入一旁圳溝，但邱男隨即趁亂棄車逃逸。劉男因頭部重創，送醫緊急開刀，但因傷勢嚴重昨下午宣告不治。

苗栗警方昨下午再度動員警力前往邱男公館鄉南河村住家搜捕他，但邱男趁機跳下約5層樓的山溝邊坡逃逸，警方隨後請來苗栗縣山城救援協會人員支持垂降下邊坡搜尋，但無所獲；因邱男家就住在附近對於山區的環境十分熟悉躲藏很容易。苗栗警分局偵查隊研判他在跳邊坡的過程應該會受傷，所以今天持續在他家附近埋伏，中午在他住家附近的一處三合院將他查獲到案，邱男雙腿受傷，手肘多處擦挫傷，走路一跛一跛。

警方初步調查，邱男因吸食及持有毒品，被苗栗檢方通緝，還有多人指證他涉嫌販賣毒品，案件仍在偵辦，邱男並不知自己撞死人，供稱因被毒品被緝才會逃跑，案由警方偵辦中。

邱姓毒品通緝犯 （右1）在苗栗縣公館鄉沿山道撞擊到劉姓機車騎士後棄車逃逸。（民眾提供）

