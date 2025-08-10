為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市疑毒駕事故 曾獻瑩：市府應導入唾液快篩技術

    北市大安區發生一起疑似毒駕連環追撞事故，釀6車2傷，警方在駕駛車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、毒咖啡包以及FM2等毒品，並依重傷害、公共危險與毒品危害防制條例將嫌犯移送北檢（記者蔡愷恆翻攝）

    2025/08/10 13:35

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市大安區6日發生一起疑似毒駕連環追撞事故，釀6車2傷，警方在駕駛車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、毒咖啡包以及FM2等毒品，並依重傷害、公共危險與毒品危害防制條例將嫌犯移送北檢。台北市議員曾獻瑩今（10日）呼籲，市府應加速導入唾液快篩技術，提升執法效率，降低誤差風險。

    曾獻瑩解釋，目前毒駕取締仍以尿液檢驗為主，須帶回警局採樣、送驗，常需數日才能出具報告，不僅延誤處置，也耗費警力。曾獻瑩要求市府加速導入唾液快篩技術，其具備非侵入、快速反應等特性，現場5至10分鐘內即時判讀結果，可大幅提升執法效率，降低偽造與誤差風險。

    刑大表示，北市府現與台大「毒品唾液快篩檢驗計畫」研究團隊合作，共同進行毒品唾液快篩檢驗計畫初步實地測試，以結合AI演算法、生物辨識技術等方法，將科技檢驗導入緝毒領域，提供打擊毒品濫用與查緝毒駕行為的新科技工具。

    曾獻瑩也進一步說，教育局與衛生局也應正視青少年面對新興毒品的風險認知落差，加強進入校園進行反毒識別宣導，共同建立青少年防護網。

    教育局說明，為有效防堵新興毒品進入校園，教育局採取多元宣導策略，強化學生識毒、拒毒能力，透過多元課程和專題講座，將藥物濫用防制教育融入學生的學習。衛生局也提到，在反毒宣導方面，毒防中心與教育局、警察局、市府各所屬機關及民間單位合作，積極推動多元化宣導措施，如辦理青少年反毒夏令營等。

    台北市政府毒品防制中心提到，針對涉毒駕個案，司法處遇結束後，將依毒品危害防制條例第2之1條規定，啟動個案追蹤輔導程序。若司法裁處為緩起訴、觀察勒戒、戒治或服刑，均會在司法處遇後，由毒防中心接續提供藥癮個案管理與輔導服務。

    毒防中心也提醒，如有藥癮相關問題或資源需求，可撥打衛生福利部24小時毒防諮詢專線 0800-770-885（請幫幫我），由專業人員提供即時協助與資源轉介，支持藥癮者、其家庭及有需求的民眾獲得適切服務。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

