台中水電工酒駕撞死65歲婦人 累犯送辦

湯男駕駛的轎車右擋風玻璃破損。（民眾提供）

2025/08/10 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區中清路三段與大雅交流道口前，今天清晨4點半左右發生轎車與機車擦撞事故，水電工湯姓男子因與朋友喝酒後，酒駕撞死65歲的郭姓婦人，酒測值達0.47，而且這已不是湯男首次酒駕，警方依涉嫌公共危險及過失致死罪，將他移送台中地檢署偵辦。

警方表示，今天清晨4點半左右，湯男（38歲）駕駛轎車沿中清路三段往沙鹿方向直行於外側車道上，右前車頭碰撞疑似停等於機車停等區的郭婦（65歲），郭婦當場沒有呼吸心跳，經送往中港澄清醫院急救後仍告不治。

警方到場調查，發現湯男酒測值達0.47，而且非第一次酒駕，除依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款告發，並當場移置保管車輛，湯男酒肇事致人死亡，全案依涉嫌公共危險及過失致死罪移送台中地檢偵辦。

據了解，湯男為水電工，深夜與友人喝完酒後直接回家才肇禍；郭婦家人表示，郭婦應是騎機車準備回家，至於為何清早從外地要騎機車返家，家人因未與郭婦同住，也表示不情。詳細車禍原因，警方將進一步調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

郭婦遺留下的機車。（民眾提供）

