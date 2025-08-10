為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    詐欺累犯下跪有用？出獄3個月又當車手 法官「有悔悟」輕判

    許男有11項竊盜與詐欺前科，出獄不到3個月當車手被抓，他當場下跪。（記者張瑞楨翻攝）

    許男有11項竊盜與詐欺前科，出獄不到3個月當車手被抓，他當場下跪。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/10 13:14

    〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕下跪有用？許姓水泥工（泥作工）有11項竊盜與詐欺前科，今年（2025年）2月才出獄，很快又加入詐欺集團當車手，5月9日假冒虛擬貨幣的幣商，取款100萬元時被逮捕，當場下跪拭淚；台中地檢署以他出獄不到3個月再犯，聲押獲准，後起訴具體求刑1年2月；台中地院卻認為他坦承犯行「非毫無悔悟之心」，輕判11月徒刑，比檢方求刑少3個月。

    判決書指出，28歲水泥工許男高職肄業已離婚、日薪2300元，在2020年至2023年間，觸犯11項竊盜與詐欺罪，合併執行3年4月徒刑，今年2月12日出獄，4月就加入詐欺集團。

    許男於今年5月9日（出獄不到3個月）下午，到台中市大雅區向李姓被害人取款100萬元，被員警圍捕，他一度躲入加油站，被抓後一度不配合，下跪哭泣求饒，還裝傻說「我怎麼了？」。

    許男之後坦承犯行，宣稱自己是在臉書尋到「偏門工作」，並依詐騙集團指示當車手收款，中檢聲請羈押獲准後，進一步依加重詐欺未遂等罪名起訴，中檢並控許男素行不佳，屢犯詐欺取財罪，建請量處1年2月以上之刑。

    不過，台中地方法院卻認為，許男雖是累犯，且出獄不到3個月又再犯本案，應加重其刑，但他自述沒有拿到報酬，又自白坦承犯罪，「犯行供認不諱，非毫無悔悟之心」，沒採納檢方求刑意見，依加重詐欺未遂罪輕判11月，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    有11項竊盜與詐欺前科的許男，出獄不到3個月當車手被抓，他當場下跪。法官認為他坦承犯行，非毫無悔悟，輕判徒刑11月。（記者張瑞楨翻攝）

    有11項竊盜與詐欺前科的許男，出獄不到3個月當車手被抓，他當場下跪。法官認為他坦承犯行，非毫無悔悟，輕判徒刑11月。（記者張瑞楨翻攝）

