無照男違規遭攔查怒嗆「開槍打我」 警耐心安撫再開單

警方攔查無照的黎姓小貨車駕駛，怎料對方暴怒嗆「沒錢啦，開槍打我！」。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/10 13:03

〔記者陸運鋒／台北報導〕無駕照的黎姓男子今天凌晨駕駛小貨車，行經台北市大安區大安路一段時違規右轉，被巡邏的警方攔下開單時，黎男卻火大踩油門離去，警方深怕意外再度將其攔停，怎料黎男暴怒嗆「開槍打我！」，經警方及黎男友人安撫後，仍開出無照駕駛罰單。

大安警分局調查，從事冷氣維修的33歲黎男今晨1時許，駕駛公司小貨車載著同事，行經大安區大安路一段75巷口時，未依地上標線行駛違規右轉，被警方攔下盤查，期間警方查出黎男駕照已被吊銷，便依道路交通管理處罰條例開出罰單，但黎男不等告發程序完成，即負氣踩油門離去。

警方指出，為了避免黎男情緒激動駕車衍生危害及為完成舉發程序，隨後在大安區忠孝東路四段101巷口再次攔停黎男，怎料黎男突暴怒數次脫口嗆「沒錢啦！你開槍打我！」等不理性言語，警方只好無奈地柔性勸導，耐心解釋及告知相關權益，另在車上友人的安撫下，由其他有駕照的友人將貨車開回。

警方呼籲，民眾駕駛汽、機車請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規，造成其他用路人的危險，若遇警方取締告發時，亦請冷靜配合，如有不服可依法提出申訴，勿有言語或肢體上的衝動舉動。

