一中商圈竊賊「熟門熟路」撬鎖開燈偷錢 店家氣炸：根本慣犯

竊賊熟門熟路的侵入店內行竊。（擷自Threads）

2025/08/10 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一中商圈一家服飾店，9日凌晨赫然出現一名「專業」竊賊，他身穿黑色短袖、深色長褲，臉戴口罩、戴手套還揹著袋子，只見他輕巧地撬開門鎖，熟練地推門而入，動作流暢得像走進自己家行竊，警方今天表示，已鎖定竊嫌特徵，正全力追緝中。

據了解，店主廖姓男子當天上午開門營業清點抽屜，發現現金少了4600元，立刻調出監視器一看，氣到差點從椅子上彈起，只見小偷持工具破壞門鎖闖入店內後，不僅堂而皇之地開燈，還慢條斯理地翻找櫃檯，最後揣走現金轉身離去，整套動作一氣呵成，絲毫不慌不忙。

事後廖男在Threads發文公開監視器畫面，提醒商圈其他店家小心，「這人看起來就是慣犯，動作太熟了！」貼文引發網友熱議：「這髮型太獨特，快抓到吧！」、「小偷還會幫你開燈，真貼心啊」、「感覺他已經逛過很多次了」、「建議大家現金不要留店裡，保險箱走起」。

轄區台中市第二分局今天指出，育才派出所員警獲報火速到場，調閱周邊監視器後發現，嫌犯是徒步犯案，沿途神情鎮定，完全看不出深夜作案的緊張感，目前警方已鎖定特徵展開追緝。

二分局長鍾承志呼籲店家，不論營業或休息時段，都應加強門鎖與監視設備，貴重財物務必妥善保管，並避免大量留置店內，一旦發現可疑人員徘徊，請立即撥打110報案。

竊賊在櫃檯翻找財物後偷走現金。（擷自Threads）

