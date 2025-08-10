台中中正公園驚見「人形火球」！ 全身80％燒傷命危搶救中

警方在現場拉起封鎖線。（民眾提供）

2025/08/10 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區中正公園9日驚傳駭人事件，一名34歲王姓男子疑自焚瞬間陷入火海，消防局接獲報案，指出男子倒臥在往B1的樓梯間，烈焰已吞噬全身趕抵時，王男雖全身焦黑、皮膚嚴重燒縮，但仍保有意識，能斷斷續續對話，但截至目前仍命危搶救中。

現場驚悚畫面令人不寒而慄，樓梯口被鮮黃色封鎖線圍住，消防栓櫃門敞開，現場殘留焦味與灼燒痕跡，119人員第一時間將王男送往中國醫藥大學附設醫院急診，然而到院後他便陷入昏迷，醫師初步診斷其全身約80%的面積為二度燒燙傷，狀況極為危急，隨即轉送燒燙傷中心搶救。

經查，王男未與家人同住，為列冊關懷街友，過去曾有精神狀況不穩並就醫紀錄，現場未見打鬥痕跡，也未發現任何違禁物品，初步排除外力介入，研判極可能為自我傷害行為，至於男子為何選在公園樓梯間點火自焚，詳細原因仍待進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

