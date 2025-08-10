台南麻豆曾文溪搜救失蹤男 無人機發現「人形」漂流物

疑為失蹤男的休旅車。（民眾提供）

2025/08/10 12:01

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆區麻善大橋曾文溪今天（10日）上午疑有人落水，消防局第二救災救護大隊出動救援人員在曾文溪流域搜救，並出動無人機往曾文溪下游搜索，發現「人形」漂流物待確認。

麻豆警分局官田分駐所今天凌晨接獲報案協尋，指35歲男子疑因債務問題，心情不好，8月7日與家屬最後通話後就斷訊失聯，警方依男子手機訊號位置，與消防隊找到男子的休旅車停在麻豆曾文溪堤岸旁，懷疑人掉入曾文溪。

請繼續往下閱讀...

第二大隊出動麻豆、佳里分隊5車、警消12人、1無人機、1艇展開曾文溪搜溺，因曾文水庫持續放水量為每秒50立方公尺，在曾文溪和堤岸搜尋失蹤男要格外小心，上午約11點，無人機在麻善大橋下游水域發現「人形」漂流物，下艇查找中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

消防人員出動無人機、救生艇在曾文溪搜救。（民眾提供）

消防人員在曾文溪河岸搜尋，找到失蹤男的拖鞋，懷疑人掉入曾文溪。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法