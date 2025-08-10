為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北漂騎士要去饒河街卻被小黃車門擊落 熱心民眾協助讓他好暖

    許姓司機開啟駕駛座車門時，擊中路過的賴姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    許姓司機開啟駕駛座車門時，擊中路過的賴姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/10 12:21

    〔記者陸運鋒／台北報導〕許姓計程車司機昨天晚間8時許載客抵達台北市南港路二段時，突然開啟駕駛座車門；賴姓騎士正好騎機車經過直接被「擊中」，摔車全身多處擦傷，不少路人見狀紛紛上前協助，由救護車送往醫院治療，所幸沒有生命危險；事故原因仍有待調查。

    賴男事後在個人在社群貼文指出，當時準備騎車去饒河夜市路上，卻被計程車司機開門撞飛倒地，隨後有熱心民眾打電話叫救護車，不過司機卻急著想要和解，對於獨自北漂工作的他不知如何是好，所幸許多民眾都很熱心，協助拍攝現場，甚至還有人差點跟司機吵架，令他備感窩心。

    南港警分局調查，37歲許姓司機當時載客到南港路二段下車，疑似要協助乘客卸下行李，於是將駕駛座車門打開，正好擊中24歲的賴姓騎士，導致賴男摔車倒地，民眾見狀連忙通報救護車前來。

    據指出，警、消到場時，發現賴男左手、雙腳及臉部有擦挫傷，包紮後送往台北市立聯合醫院忠孝院區，所幸沒有大礙，而雙方都沒有飲酒，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，將由交通警察大隊分析釐清；警方同時呼籲駕駛人，開車門應兩段式開啟，並注意有無來車，以策安全。

    事故現場，許姓司機開啟車門時，撞上行經的賴姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    事故現場，許姓司機開啟車門時，撞上行經的賴姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

