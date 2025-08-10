酒駕撞死婦人 台中水電工一臉驚恐杵在遺體旁

婦人機車被撞到路旁，婦人送醫不治。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/10 11:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕審計部上週最新決算報告才指出，台中市每十萬人的車禍傷亡數、兒童死傷人數，雙雙居各縣市之冠，此報告發布不到一週，台中市今天又發生酒駕撞死路人的嚴重車禍事故，38歲湯男駕駛黑色馬自達轎車，清晨4時許酒駕奔馳於中市大雅區中清路，前方路口紅燈，他竟直接衝撞等紅燈的機車，把65歲女騎士撞飛慘死，酒測濃度超過0.4毫克的他，一臉惶恐站在婦人旁，警方已經逮捕湯男偵辦中。

肇事的湯男是水電工，他承認案發前與朋友喝酒，另外，目擊者則說，車禍巨響之後，見到騎機車婦人躺在路旁，肇事湯男滿臉惶恐站在婦人旁，顯得不知所措。

車禍現場一片狼藉，遍佈被撞碎汽機車的零組件，湯男的轎車擋風玻璃嚴重損毀，顯示湯男當時車速不低，黑色馬自達轎車撞上65歲郭婦之後，郭婦被撞飛，身體又撞擊轎車擋風玻璃後摔至地面，緊急送往中港澄清醫院急救不治，詳細肇事原因由中市警局交通警察大隊進一步分析研判。

本案湯男酒駕行為，已違反《道路交通管理處罰條例》與刑法的酒駕致死罪，中市警局大雅分局馬岡派出所員警先規定開罰單告發，並當場移置保管轎車，本案肇事致人死亡，得沒入這輛轎車，全案依公共危險及酒駕致死罪偵辦中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

湯男的馬自達轎車擋風玻璃嚴重破損，顯示當時車速不低、撞擊力強。（記者張瑞楨翻攝）

肇事現場是一處路口，死亡的婦人當時騎機車等候紅燈。（記者張瑞楨翻攝）

