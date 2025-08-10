假換匯、真行搶 越南女想換錢卻遭「同鄉」當街打劫

警方逮到陳嫌。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/10 11:50

〔記者王冠仁／台北報導〕越南籍阮姓女子台工作多年，想將11萬元積蓄換成越南盾匯回老家，她透過社群網站認識同鄉33歲陳姓男子。她與陳相約，陳拿了11萬元，卻謊稱已將對等越南盾匯入其戶頭，但她發現帳戶沒有入帳，打算拿回11萬元現金，雙方當街拉扯，陳最終搶錢還騎車逃逸，幸虧轄區警方獲報後於5分鐘內攔下他並將他當場逮捕。

警方調查，透過合法管道來台工作多年的越南籍阮姓女子，平時省吃儉用將薪水存下來，打算匯回去老家供家人使用。她某次透過社群網站搜尋換匯相關資訊，輾轉認識一名同樣也來自越南的陳姓男子，陳聲稱有門路可以幫忙換匯，價格還比較優惠；她認為對方是同鄉，應該不會有詐，於是相約面交換匯。

阮女日前深夜10時許，與陳相約在台北市萬大路路旁，陳騎車現身後，卻始終坐在機車上沒有下車。她靠近陳拿出11萬元，隨即查看自己的帳戶，但卻發現沒有對等的越南盾入帳；她質問陳，陳聲稱已經入帳，隨即打算拿走11萬元，她察覺有詐，打算將錢拿回來，雙方當街拉扯，但最終陳搶走錢並落跑。

阮隨即打電話報警，轄區警方獲報後立刻通報線上警網展開攔截圍捕，最終在5分鐘後，於附近公園旁發現特徵相符的嫌犯，立刻上前攔下，發現對方就是方才搶錢的陳男，警方當場將他逮捕。

警方事後在陳身上查扣他方才搶來的款項，由於他逃跑時，阮緊拉著裝有錢的包包，導致阮被拖行在地、雙膝受傷，警方最終將陳依強盜罪嫌送辦。

陳嫌騎車搶走阮女的11萬元現金。（記者王冠仁翻攝）

