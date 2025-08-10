為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    桃園平鎮出租套房大火！40歲女子40％燒燙傷獲救

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/10 11:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區東豐路一間民宅3樓的出租套房今（10）日凌晨發生大火，屋內40歲高姓女子一度受困，消防人員前往搶救順利將高女救出，高女全身40％二度燒燙傷，經救護人員協助送往國軍桃園總醫院，詳細起火原因仍待警、消進一步調查。

    桃園市消防局勤務指揮中心於今日凌晨3點45分許，獲報東豐路3樓的出租房間起火燃燒，由第四大隊山峰分隊共出動41名消防人員、14輛消防車及2輛救護車趕往救援，火勢於凌晨4點1分許控制、4點6分撲滅，現場燒毀家具民生用品及冷氣室外機1台，造成1人受傷。

    過程中，火警現場有一位40歲高姓女子受困，經消防員衝入火場救出檢傷後，發現她全身受到高達40％二度燒燙傷，緊急送往國軍桃園總醫院救治，起火原因目前消防局火調科、轄區警方調查釐清。

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市平鎮區東豐路民宅3樓的出租套房10日凌晨發生大火，消防人員前往搶救。（記者李容萍翻攝）

