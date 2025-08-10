情緒不穩男子搶老父200元 不顧父倒地走人送辦

黃男強搶老父親口袋裡的200元。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/10 11:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕29歲黃姓男子長期情緒不穩，曾動手打老父親，黃父因而申請保護令獲准，父子也就此分開住。昨上午，黃男在新北市三重區文化南路15巷遇到父親，不由分說上前就要討錢花，甚至強制將手伸進父親褲子口袋裡，造成2人重心不穩倒在大街上，黃男拿了200元後逕自離開，縱使老父親還倒在地上，他頭也不回地走人，黃男最終遭警方法辦。

據悉黃男長期情緒不穩，家人們都很頭痛，月前他又突然失控，對8旬老父動手，黃父沒辦法只能訴諸公權力，申請保護令獲准。但父親終究放不下孩子，黃男長期沒工作，黃父定時會給他零花錢，讓他至少不餓肚子。

請繼續往下閱讀...

昨上午，黃男沒錢可花遂聯繫老父親討零花錢，而黃男等不及，步行往父親住處走去，正好在正義南路、文化南路15巷口遇到父親。他直接上前抓住父親，不顧黃父直呼「等一下」，手直接伸進黃父褲子口袋，期間2人重心不穩倒地，黃男拿到200元後直接起身頭也不回走掉，獨留還攤坐在地的黃父在現場。

這一連串失序舉動被路人用手機拍下，並發上Facebook，有網友一眼看出是啃老族強搶父親的錢，而時間點就在父親節隔天，不少網友直呼「真是諷刺」。警方主動介入調查，當晚將黃男逮捕，他也承認所作所為，警詢後依違反保護令，將黃男移送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法