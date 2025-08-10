為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不滿抽菸被勸導 男竟持熱咖啡潑兩歲童 判拘20日、罰3千

    士林地院近日審結，認定劉男觸犯恐嚇危害安全等罪，判處拘役20日，罰3千元。（記者吳昇儒攝）

    士林地院近日審結，認定劉男觸犯恐嚇危害安全等罪，判處拘役20日，罰3千元。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/10 11:34

    〔記者吳昇儒／台北報導〕63歲男子劉福成去年10月8日下午在新北市汐止區某咖啡店用餐區吸菸，因不滿葉姓男子抱著2歲的孩子要求不要吸菸，竟突然起身對著葉男怒罵髒話。更不顧對方手中抱有孩子，直接朝兩人潑熱咖啡，還作勢砸椅傷人。葉男報警後，向劉男提告。士林地院近日審結，認定劉男觸犯恐嚇危害安全等罪，判處拘役20日，罰3千元。

    檢警調查，劉姓男子於案發時，在某連鎖咖啡店內吸菸，葉男擔心對孩子身體健康不好，便向前勸導，希望劉男別在用餐區抽菸。

    劉男聽聞之後，竟對著葉男大罵五字經，且不顧其懷中還抱有孩子，直接拿起熱咖啡往兩人身上潑灑；甚至拿起咖啡店的椅子，作勢砸人。

    葉男報警後，警方趕往現場，發現劉男已經離去，而員警拍下葉男身上遭咖啡潑撒的染色痕跡後，調閱周邊監視器佐證，循線通知劉男到案說明。

    劉男到案後，向檢警坦承當時確實有罵髒話，且搖晃咖啡杯，不過咖啡杯有蓋子，也表示當時確實有將椅子舉過頭，然後就放下；而葉男兒子因受到驚嚇，過度哭鬧，一度送醫救治。

    檢察官偵訊後，認定劉男涉犯公然侮辱罪及恐嚇危害安全罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，劉男已經承認犯行，故依公然侮辱罪判罰3千元，另恐嚇危害安全罪部分則判處拘役20天，得易科罰金2萬元。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

