女警冤亡4-4》冤死無法翻案？女警退學案陷救濟斷點 法界籲補破網

法界指出，梁雅涵在訴願程序中離世，導致行政救濟中斷，呼籲檢討制度並考慮開放國賠訴訟的「第二次權利保護」。（資料照）

2025/08/10 11:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕台南女警梁雅涵被檢舉涉嫌竊盜千元，被警察大學校方勒令退學，最後竟走上以死自證清白的絕路，家屬不服，提起國賠求償3元，卻因警大退學處分未撤，最終敗訴。法界指出，梁女在訴願程序中離世，導致整個行政救濟中斷，等同喪失對違法行政處分的救濟管道，制度設計顯有不足，應思考是否開放「第二次權利保護」機制，讓法院能在國賠訴訟中實質審查行政處分是否合法。

律師包盛顥指出，訴願法規定，家屬可以承接死者訴願，但訴願會仍決定不受理，令人遺憾；即便訴願終止、退學處分確定，依行政程序法，原機關或其上級仍可主動撤銷處分，此案顯示尚有檢討空間。

包盛顥續指，梁女家屬改提國賠訴訟，依現行實務與判例見解，若行政處分尚具效力，法院應予以尊重，不得逕自否定或撤銷；民事法院審理國賠案時，須以該處分為既定事實進行審查，無權判斷該處分是否違法或不當。此外，雖訴願法第97條設有再審制度，家屬得以利害關係人身分聲請再審，但仍須符合再審時效與理由充分等嚴格條件，順利啟動程序並不容易，就制度面仍存補救困境，值得深思。

律師劉繼蔚則認為，案件涉及行政法上第一次權利保護優先原則與行政處分構成要件效力的法律爭點，梁女不幸身亡，致使行政爭訟程序中途中止，原本可由第一次權利保護透過訴願、行政訴訟途徑，對處分合法性進行審查，卻因當事人死亡而無從實現，法院亦漏未考慮國家賠償訴訟作為國家違法行為「第二次權利保護」之可能。

劉繼蔚表示，女警梁雅涵應例外容許透過第二次權利保護、即國家賠償訴訟，請求法院在國家賠償訴訟中審查該行政處分是否合法，不應受限於行政處分構成要件效力。他強調，「第一次權利保護」尚未撤銷訴訟前提下，國賠訴訟本身既為國家違法行為的救濟程序，法院應有責任就公務員違失進行實質審查，此並有最高法院96年度台上字第1595號判決作為依據。

一名不願具名的高等法院法官表示，退學處分屬於學校專業判斷，具有一定裁量空間，除非有明確事證證明學校的判斷違反法律，否則法院通常不會進行實質審查，亦無從干預該退學處分的內容；不過也有資深法官直言，行政程序法明訂，機關若事後發現處分有違法，仍可主動撤銷，或經當事人聲請再審，但門檻高、審查標準嚴謹，因此，若家屬欲尋求後續救濟，宜先研擬是否具備訴願再審之具體理由，或透過陳情機制促請原處分機關重新檢討，才有可能突破既定處分效力限制。

