女警冤亡4-3》一句玩笑換來人生終點 監委糾正警大嚴重瑕疵

梁雅涵因遭同學指稱竊取千元而被警大退學，監察院調查認定校方處理過程存重大瑕疵，並予以糾正；圖為警大外觀。（資料照）

2025/08/10 11:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕台南女警梁雅涵從基層奮鬥3年終於如願考取警察大學研究所，卻因與好友的玩笑轉帳千元，被第三人錄音檢舉涉嫌竊盜，校方未經正式調查、司法未定罪下，僅憑單方面說法即於3日內勒令退學。梁女提訴願期間選擇輕生，引發外界關注。監察院調查糾正警大，批評校方未組成調查小組、訪談未錄音錄影、判斷未採納有利證據，程序失衡問題存在嚴重瑕疵。

訴願狀內容提及，梁女與熟識好友討論交換禮物，並被允許使用對方的手機信用卡下單購買三份禮物，梁也當場轉帳款項給對方；好友最終購買5份以上的禮物，並由梁女先行支付逾3000元貨到付款金額。後續梁女為取回款項，出於玩笑心態，用對方手機轉帳1870元至自己帳戶，諧音為「你八七膩」（台語），她認為好友正用電腦，應會看到通知。

請繼續往下閱讀...

基於好友一直未注意款項流向，梁女再轉出937元（台語諧音「就生氣」）至自己戶頭，此後分兩次將這些金額歸還對方；這段本屬熟人間互動的玩笑，卻被同學B男錄音檢舉。梁主張，好友偕B男前來詢問金流，她在不知情的狀況下被誘導回答問題；她認為，即便涉案，也應由司法單位調查，法院未判決前，學校不應未審先判、以竊盜名義將其退學。

監察院調查認定，警大處理程序明顯失當。退學決定僅由學生總隊隊長單獨進行訪談、製作紀錄，未組成調查小組、全程未錄音錄影，並忽略研究生聯署請求梁女完成學業的聲音。退學處分下達僅歷時三天，草率且倉促。

監委指出，學校審議時僅援引對梁女不利的片段證據，忽略她已於事發隔日及翌日將款項全數匯回的關鍵事實，判斷顯失公允，而檢舉人B男曾語帶威脅地表示「全校很快都會知道」、「不退學就提告」，動機已非單純追求正義，反成施壓工具。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞請見：

女警冤亡4-1》梁雅涵拒背竊盜罪名訴願未完含恨而去 家屬國賠敗訴

女警冤亡4-2》梁雅涵身亡無關警大退學？父怒斥：她早警告「這句」

女警冤亡4-4》冤死無法翻案？女警退學案陷救濟斷點 法界籲補破網

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法