女警冤亡4-2》梁雅涵身亡無關警大退學？父怒斥：她早警告「這句」

女警梁雅涵曾就讀警大研究所，當年錄取時還獲得所屬單位貼紅榜祝賀，後來被警大勒令退學；圖為梁女生前照片。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/10 11:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕「我女兒曾說，若被違法退學就會自殺。」女警梁雅涵父親梁國寶接受本報電訪時語氣哽咽，一年多過去，仍難掩悲慟。他直言，儘管監察院已對警大調查程序糾正在案，但法院仍以退學處分未撤銷、具法律效力為由，判決國賠不成立；他與妻子至今尚未走出痛失愛女的陰影，而法律制度的缺失，更讓二人心力交瘁。

梁國寶日前接受訪談時，數度哽咽。他坦言，女兒當時情緒極為壓抑，但仍咬牙備戰期末考，從未放棄證明清白；遺憾的是，即便監察院已針對調查程序部分糾正警大，但法院仍未正視案件核心。

請繼續往下閱讀...

梁家委任律師黃泓勝表示，梁女死亡與退學處分具因果關係，但法院卻完全未善盡實質審查責任，梁女早表明若被違法退學就會自殺，質疑法官為何仍能說兩者無因果關係？他批評，民事承審法官有完整審查行政處分是否違法的權限，卻僅聽信警大片面之詞，無視監察院糾正警大調查程序存在嚴重瑕疵。

黃泓勝也質疑，根據《刑事訴訟法》第241條規定，公務員若發現犯罪嫌疑者，應依法告發。警大至今仍拒絕對家屬道歉，堅持梁女構成竊盜行為，但若校方認定梁女為竊盜犯，卻從未依法告發，是否瀆職或自打臉。

有法界人士指出，此案凸顯一個制度困境，當人民面對行政處分造成重大心理壓力時，若在訴願或行政訴訟過程中不幸離世，整個法律救濟程序將因程序終止而無法進行，反而形成「處分未撤銷、處分仍有效、國賠無門」的情況，這不僅讓家屬無從討回公道，也反映出現行制度在面對死亡等突發情況時，訴願程序即中止，等同認同警大行政處分有效，梁女只能含冤莫白。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞請見：

女警冤亡4-1》梁雅涵拒背竊盜罪名訴願未完含恨而去 家屬國賠敗訴

女警冤亡4-3》一句玩笑換來人生終點 監委糾正警大嚴重瑕疵

女警冤亡4-4》冤死無法翻案？女警退學案陷救濟斷點 法界籲補破網

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法