    社會

    女警冤亡4-1》梁雅涵拒背竊盜罪名訴願未完含恨而去 家屬國賠敗訴

    台南麻豆分局女警梁雅涵就讀警大研究所時遭同學檢舉涉嫌竊取千元，堅稱清白並提起訴願，卻在程序尚未完成前輕生亡。（資料照）

    2025/08/10 11:23

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台南麻豆分局官田分駐所女警梁雅涵2022年考上警察大學研究所，就讀期間遭控竊盜千元被校方勒令退學，梁女自認清白，提起行政訴願，但她在訴願審查尚未完成前，疑不堪壓力舉槍自戕；監察院調查發現，此案調查過程草率，因此通過糾正警大，家屬憤而提起國家賠償訴訟、象徴性求償3元，僅求警大抹除亡女偷竊污名。不過，法院認為，退學處分未被撤銷，仍具效力，因此判決敗訴。

    判決指出，國賠法成立須以「違法的公權力行使」為前提，梁女提起訴願即身亡，導致整個行政救濟程序中止，原退學處分從未經撤銷、廢止或確認違法，因此在法律上仍屬「有效行政處分」，難以據此主張國家應賠償。

    法官也認為，梁女身為執法機關成員，已歷經長期基層從警歷練，應具備一定抗壓性，且一般人遭受退學處分後仍可透過訴願與行政訴訟途徑尋求救濟，不至於必然導致自戕，難以證明校方處分與死亡間具有「相當因果關係」。另名譽權為專屬於個人的人格權，當事人死亡後即消滅，遺屬無從代為主張。

    針對梁女父母主張警大對外發言損及死者名譽，法院也指出，校方僅就退學處分合法性對媒體說明，並未出現侮辱、貶抑人格的情節，屬合理評論範圍，不構成侵權，全案判決敗訴。

    全案起於，女警梁雅涵遭A同學檢舉擅自使用B同學手機轉帳1870元及937元至自己帳戶，但事後分兩次將這些金額歸還對方，梁女指平時與B同學交情不錯，也常有互墊款項的情況，否認有竊盜犯意，不過，仍遭到警大依校規第13條「竊取他人財物」勒令退學。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    相關新聞請見：

    女警冤亡4-2》梁雅涵身亡無關警大退學？父怒斥：她早警告「這句」

    女警冤亡4-3》一句玩笑換來人生終點 監委糾正警大嚴重瑕疵

    女警冤亡4-4》冤死無法翻案？女警退學案陷救濟斷點 法界籲補破網

