花蓮噁男裸露下體對女路人出言性騷 「都快x出來了」送辦

2025/08/10 10:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮30多歲彭姓男子日前在北濱自行車道，對往來散步的妙齡女子，裸露下體自摸做出公然猥褻行為，並對女子出言：「看一下麻 都快x出來了」，被害女子拿手機拍下並向警方報案，花蓮警方循線把騷擾女性的彭姓男子帶回派出所偵辦，依妨害風化公然猥褻罪嫌函送法辦。

花蓮警分局今指出，30多歲彭姓男子5日凌晨近1點，在花蓮市的北濱自行車道見有二名女子在行人徒步區散步，就一路尾隨2名散步的被害人，並在步道接近東大門夜市處，對兩人做出猥褻行為，更出言性騷擾，被害女子拿出手機蒐證並同時報警，警方趕到現場彭男已經逃逸，事後協助受害女子完成筆錄，並循線抓到彭男。

被害人指出，北濱這裡平常是老人家、年輕人都會來散步的地方，當時下班用餐完與友人到北濱自行車道，打算散散步，發生這件事情後，有點不敢再來這裡散步運動。據了解，彭姓男子並非第一次做出騷擾行為，曾2度因類似行徑遭到送辦，彭男2018年在公共場所裸露並撫弄生殖器，使往來民眾見狀受到驚嚇，遭法院依公然猥褻罪處拘役50日。

花蓮30多歲彭姓男子在北濱自行車道，對往來散步的妙齡女子，裸露下體自摸做出公然猥褻行為遭警方帶回。（民眾提供）

