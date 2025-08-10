新北17歲少女搭車遇死劫 父親認屍癱軟痛哭

多元計程車與賓士車發生碰撞，少女拋飛車外身亡，事故現場一片狼藉。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/10 09:49

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市17歲朱姓少女今天（10日）凌晨搭乘吳姓司機的多元計程車要去朋友家，轉對向直行莊姓男子的賓士車攔腰撞上，朱女拋飛車外重摔慘死，2名駕駛都被依過失致死罪嫌偵辦；朱父接獲通知趕到認屍，一度癱軟在地哭喊「怎麼會這樣」。

中和警分局調查，17歲朱姓少女昨天晚間與友人在新北市永和頂溪捷運站外飛鏢用品店射飛鏢，今天凌晨1時結束後，少女用手機叫了Uber多元計程車，由55歲吳姓駕駛載往中和區中正路，但途中行經環河西路三段左轉光環路二段時，未等左轉燈號亮起就轉彎，遭對向55歲莊姓男子駕駛的賓士車猛烈撞擊，造成少女拋飛車外頭部重擊地面、鮮血直流，警消獲報趕抵時已明顯死亡。

「怎麼會這樣！」父親節才剛過，朱姓少女的父親接獲警方通知到場後，一眼就認出死者是女兒，當場癱軟在地痛哭喊；在場人士聽聞都為之鼻酸。

據查，吳姓駕駛酒測值為0.19毫克，自稱因事故後身體不適，使用支氣管擴張劑備勞喘，且有基隆安安診所開立處方簽；經警方抽血檢驗後，酒測值小於0.1毫克（無酒精反應），而莊男無照駕駛上路，警方已對2人開出罰單，同時依過失致死、公共危險等罪嫌偵辦，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

多元計程車未依號誌左轉，遭到對向賓士攔腰撞上。（記者陸運鋒翻攝）

吳姓司機頭部及手部擦傷送往衛福部立雙和醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

朱姓少女父親被警方通知到場認屍後，悲痛欲絕癱坐在地痛哭。（記者陸運鋒翻攝）

