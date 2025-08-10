受指示參選台南市議員 台共產黨主席私訊多名中共官員對話曝光

台灣人民共產黨主席林德旺（右）涉受中共指示，參選台南市議員。（資料照）

2025/08/10 09:48

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署查出，台灣人民共產黨主席林德旺等人受中共境外敵對勢力指示，參選台南、台北市議員影響我國選舉，檢方掌握林男和多名國台辦政黨局、雲南省台辦官員對話紀錄，「台灣用外黨籍好選，張主任（時任雲南省台辦主任張朝德）要我用共產黨」等語，明確顯示林男主動向中共回報選情、請求提供資金和物資，但全案一審法官被質疑引用錯誤判例，宣判無罪，讓檢察機關相當不解。

檢方調查，2018年初，雲南省台辦主任張朝德指示林德旺以台灣共產黨參選，另國台辦政黨局副局長趙鋼則以當選機率較大為由，建議林男改無黨籍身分參選。後來林德旺以台灣共產黨身分參選2018年台南市議員選舉，並時常利用微信，向時任福建省或福州市台辦鄭姓處長回報選情。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，林德旺也向多名中共官員連繫，檢方查出，2018年10月，林德旺透過微信主動向時任雲南省昆明市台辦主任馮美琼詢問「現用共產黨在台灣選市議員，是否能資源相助」；隔月也私訊雲南省台辦處長沈國林，「選戰已到關頭，上次請你幫忙之事，是否能執行？」；沈國林則回覆「我們需要一個年度計畫和時間」。

林德旺隨即又表示「年初已向張主任（時任雲南省台辦主任張朝德）匯報，要我向崔副主任（時任雲南省台辦副主任崔成冰）商量，且也向崔副主任匯報兩次，兩岸和平統一的工作，如果作戰前面衝，後面不關心⋯」、「台灣用外黨籍選舉好選，張主任要我用共產黨，但是更難選，如今？？？」等語。

檢方認為，從對話紀錄可證，林德旺是受中共台辦系統官員指示參選，以及舉辦造勢活動等，此外也主動向多名中共官員表明，自己為中共統戰參選，尋求提供資金和物資援助，後來又於2022年推舉台灣人民共產黨副主席鄭建炘參與台北市議員選舉，企圖影響我國選舉，已明顯觸犯反滲透法。

未料，承審法官審理後宣判無罪，遭質疑引用錯誤判決，以及曲解反滲透法構成要件，在判決書僅用幾字帶過，讓檢察機關相當不解，檢方於判決後，立即提起上訴。

