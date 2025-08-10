為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗縣男子駕車停等紅燈越線拒檢衝撞轎車 警查獲毒品通緝犯

    周姓毒品通緝犯開車違規拒檢，逃逸過程衝撞前方停等紅燈之轎車。（圖由警方提供）

    周姓毒品通緝犯開車違規拒檢，逃逸過程衝撞前方停等紅燈之轎車。（圖由警方提供）

    2025/08/10 09:27

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警察分局南苗派出所員警於9日中午，執行巡邏勤務途經苗栗市新東街與復興路二段路口，見一輛轎車停等紅燈超越停止線，即示意停車受檢，但轎車拒檢，員警隨即通報攔截圍捕並於後方尾隨伺機攔查，最後該車行駛至中正路與新光街口時，撞上前方停等紅燈的轎車，警方將車上周男查獲，起出海洛因及安非他命毒品，並查出周是毒品通緝犯，今（10）日移送苗栗檢方歸案。

    苗栗警方巡邏時途經苗栗市新東街與復興路二段路口，發現周男（49歲） 停等紅燈超越停止線，隨即示意該車停車受檢時，但周男不願配合停車，繼續轉往中正路逃逸，員警隨即通報攔截圍捕並於後方尾隨伺機攔查，最後該車行駛至中正路與新光街口時，撞上前方停等紅燈的轎車，所幸車上女駕駛，並未受傷，但飽受驚嚇。

    執勤員警旋即上前查處，發現周男為苗栗地檢署發布之毒品通緝犯，並在其身上查獲毒品海洛因3小包（約4公克餘）、安非他命1小包（約1.8公克餘），立即將周男以現行犯逮捕，帶回偵訊，周男坦承持有毒品。全案於警訊後，除依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將周男依毒品通緝及毒品危害防制條例等罪移送苗栗檢方偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    周姓毒品通緝犯開車違規拒絕，被苗栗警方查獲。（圖由警方提供）

    周姓毒品通緝犯開車違規拒絕，被苗栗警方查獲。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播