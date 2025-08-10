苗縣男子駕車停等紅燈越線拒檢衝撞轎車 警查獲毒品通緝犯

周姓毒品通緝犯開車違規拒檢，逃逸過程衝撞前方停等紅燈之轎車。（圖由警方提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警察分局南苗派出所員警於9日中午，執行巡邏勤務途經苗栗市新東街與復興路二段路口，見一輛轎車停等紅燈超越停止線，即示意停車受檢，但轎車拒檢，員警隨即通報攔截圍捕並於後方尾隨伺機攔查，最後該車行駛至中正路與新光街口時，撞上前方停等紅燈的轎車，警方將車上周男查獲，起出海洛因及安非他命毒品，並查出周是毒品通緝犯，今（10）日移送苗栗檢方歸案。

苗栗警方巡邏時途經苗栗市新東街與復興路二段路口，發現周男（49歲） 停等紅燈超越停止線，隨即示意該車停車受檢時，但周男不願配合停車，繼續轉往中正路逃逸，員警隨即通報攔截圍捕並於後方尾隨伺機攔查，最後該車行駛至中正路與新光街口時，撞上前方停等紅燈的轎車，所幸車上女駕駛，並未受傷，但飽受驚嚇。

執勤員警旋即上前查處，發現周男為苗栗地檢署發布之毒品通緝犯，並在其身上查獲毒品海洛因3小包（約4公克餘）、安非他命1小包（約1.8公克餘），立即將周男以現行犯逮捕，帶回偵訊，周男坦承持有毒品。全案於警訊後，除依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將周男依毒品通緝及毒品危害防制條例等罪移送苗栗檢方偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

周姓毒品通緝犯開車違規拒絕，被苗栗警方查獲。（圖由警方提供）

