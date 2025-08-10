台共產黨收中資介選無罪 檢上訴批「判決違背法令」、錯誤引用判例

台灣人民共產黨主席林德旺。（資料照）

2025/08/10 09:32

〔記者陳彩玲／台北報導〕台灣人民共產黨主席林德旺等人，涉收受中共境外敵對勢力資助，推舉副主席鄭建炘參選台北市議員，並舉辦造勢活動、發放走路工，企圖影響台灣選舉，台北地院一審判無罪。對此，台北地檢署認為「判決違背法令」，批法官錯誤引用判例，搞錯最高法院對候選人的解釋，以及曲解反滲透法第4條構成要件，甚至就檢方起訴的法條置之不理、漏而未判，不服提起上訴。

法官判決引用「最高法院94年度台上字第2482號」判例，先敘明候選人身分須於中選後公告名冊後才生效，再指反滲透法第4條的構成要件，行為人須符合選罷法第45條規定的行為，否則不能依反滲透法處罰，由於此案被告林德旺等人，在為鄭建炘站台、造勢時，鄭男尚未經公告為台北市議員候選人，因此宣判無罪。

對此，北檢點出法官錯誤引用判決，「最高法院94年度台上字第2482號」對候選人的定義，實際是「為導正但求勝選不擇手段之劣質選舉文化，不限定須在主管選舉機關公告候選人名單以後，或公告之競選活動期間內為之」，法官在判決書上摘錄該判例的內容，其實為「上訴意旨」。

檢方進一步指出，為防止金錢介入選舉，選罷法第99條就投票行賄有處罰規定，以過去判決為例，縱使行為人行賄時尚未發布選舉公告，或未登記參選，但只要日後成為候選人，當時的不法行為即構成賄選，不因行賄時間提前，而影響犯罪成立，由此可見，本案法官候選人的對於解釋，過於限縮。

此外，檢方認為，反滲透法第4條條文為「任何人不得收受滲透來源只是、委託或資助，為選罷法第45條各款行為」，規範的是「行為主體」，並非身分犯，法官卻曲解反滲透法第4條構成要件。

再者，法官就算對候選人的定義有疑義，但鄭建炘確實違反選罷法第45條第7款「參與競選」，法官卻刻意置之不理，判決明顯與法條規定完全不符，且已違背法令，向高院提起上訴。

