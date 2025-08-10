新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水 岸邊民眾合力搶救

桃園市新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水，岸邊民眾合力搶救。（記者李容萍翻攝）

2025/08/10 09:23

〔記者李容萍／桃園報導〕2名男性外籍移工9日晚上6點25分許，前往桃園市新屋區漂流木公園戲水時疑似游到深水區不慎溺水，當下2人大聲呼救，由岸邊的民眾協助救起，並且實施CPR進行搶救。所幸2男經急救後皆意識清楚，後續其中1名送往衛福部桃園醫院新屋分院就醫觀察。

警、消指出，這2名分為28歲及29歲的外籍移工，是9日傍晚6點許，相約前新屋區的漂流木公園戲水消暑，疑似走到深水的地方、腳踩不到地，當下被水嗆到，2人大聲呼救，岸邊的民眾見狀立即將2人從水中救至岸邊，並且立即實施CPR搶救，同時打119通報消防局共調派消防人員12名、消防車3輛及救護車2輛到場救援，後續將該29歲移工送醫觀察。

其實，漂流木公園位於新屋綠色走廊終點，是一座小巧的海濱公園，公共設施算完善，除了有可以用來遮蔭乘涼的樹木、休憩座椅，越過公園小徑就能抵達平坦開闊的海岸線，欣賞無邊際的海景視野，海邊大片沙灘與淺水區，是大人賞景、小孩玩沙戲水的友善好去處。不過，此區非合法戲水區，因此嚴禁游泳。

