為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水 岸邊民眾合力搶救

    桃園市新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水，岸邊民眾合力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水，岸邊民眾合力搶救。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/10 09:23

    〔記者李容萍／桃園報導〕2名男性外籍移工9日晚上6點25分許，前往桃園市新屋區漂流木公園戲水時疑似游到深水區不慎溺水，當下2人大聲呼救，由岸邊的民眾協助救起，並且實施CPR進行搶救。所幸2男經急救後皆意識清楚，後續其中1名送往衛福部桃園醫院新屋分院就醫觀察。

    警、消指出，這2名分為28歲及29歲的外籍移工，是9日傍晚6點許，相約前新屋區的漂流木公園戲水消暑，疑似走到深水的地方、腳踩不到地，當下被水嗆到，2人大聲呼救，岸邊的民眾見狀立即將2人從水中救至岸邊，並且立即實施CPR搶救，同時打119通報消防局共調派消防人員12名、消防車3輛及救護車2輛到場救援，後續將該29歲移工送醫觀察。

    其實，漂流木公園位於新屋綠色走廊終點，是一座小巧的海濱公園，公共設施算完善，除了有可以用來遮蔭乘涼的樹木、休憩座椅，越過公園小徑就能抵達平坦開闊的海岸線，欣賞無邊際的海景視野，海邊大片沙灘與淺水區，是大人賞景、小孩玩沙戲水的友善好去處。不過，此區非合法戲水區，因此嚴禁游泳。

    桃園市新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水，岸邊民眾合力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市新屋漂流木公園2外籍移工戲水溺水，岸邊民眾合力搶救。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播