為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小琉球12遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援

    小琉球12名遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援。（海巡提供）

    小琉球12名遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援。（海巡提供）

    2025/08/10 08:57

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣小琉球海域9日下午驚傳意外！多名遊客在中澳沙灘外海從事立式划槳（SUP）活動時，疑似被強勁海流推離岸邊，無法返航，只能漂浮海面等待救援。第五岸巡隊小琉球安檢所獲報後，迅速派員搭乘友好漁民膠筏，並聯繫在地觀光船共同出海搜救，順利將2名教練與10名遊客全數救回港口。所幸全員平安，無人受傷或需就醫，僅虛驚一場。

    岸巡隊初步了解，這群遊客多為暑期來小琉球度假的年輕族群，趁天氣晴朗體驗SUP水上活動，卻忽略海流變化。現場目擊漁民表示，海域風浪雖不大，但夏季隱形海流多，稍不注意即被捲離岸際。「他們看起來很慌張，手裡緊握槳板，喊叫求救聲傳得老遠，」一名參與救援的漁民描述道。岸巡人員抵達後，迅速將人轉移上船，提供水份補給，並安撫情緒。整個救援行動僅花費約30分鐘，展現地方互助精神。

    小琉球作為熱門離島觀光勝地，每年夏季吸引數萬遊客前來戲水，SUP、浮潛、獨木舟等水上活動蔚為風潮。但隨著氣候變遷，海上風險也隨之增加。海巡強調，夏季海域常有不定時海流、突發陣雨，遊客務必提高警覺。建議出海前下載「GoOcean海洋遊憩風險資訊」App，查詢即時潮汐、天氣及海況資訊，避免盲目下水。同時，穿戴救生衣、攜帶哨子或防水手機，並告知親友行程。若遇緊急，可撥打海巡署118報案專線。

    小琉球12名遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援。（海巡提供）

    小琉球12名遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援。（海巡提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播