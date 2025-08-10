小琉球12遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援

小琉球12名遊客SUP遇險漂外海 岸巡漁民聯手救援。（海巡提供）

2025/08/10 08:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣小琉球海域9日下午驚傳意外！多名遊客在中澳沙灘外海從事立式划槳（SUP）活動時，疑似被強勁海流推離岸邊，無法返航，只能漂浮海面等待救援。第五岸巡隊小琉球安檢所獲報後，迅速派員搭乘友好漁民膠筏，並聯繫在地觀光船共同出海搜救，順利將2名教練與10名遊客全數救回港口。所幸全員平安，無人受傷或需就醫，僅虛驚一場。

岸巡隊初步了解，這群遊客多為暑期來小琉球度假的年輕族群，趁天氣晴朗體驗SUP水上活動，卻忽略海流變化。現場目擊漁民表示，海域風浪雖不大，但夏季隱形海流多，稍不注意即被捲離岸際。「他們看起來很慌張，手裡緊握槳板，喊叫求救聲傳得老遠，」一名參與救援的漁民描述道。岸巡人員抵達後，迅速將人轉移上船，提供水份補給，並安撫情緒。整個救援行動僅花費約30分鐘，展現地方互助精神。

小琉球作為熱門離島觀光勝地，每年夏季吸引數萬遊客前來戲水，SUP、浮潛、獨木舟等水上活動蔚為風潮。但隨著氣候變遷，海上風險也隨之增加。海巡強調，夏季海域常有不定時海流、突發陣雨，遊客務必提高警覺。建議出海前下載「GoOcean海洋遊憩風險資訊」App，查詢即時潮汐、天氣及海況資訊，避免盲目下水。同時，穿戴救生衣、攜帶哨子或防水手機，並告知親友行程。若遇緊急，可撥打海巡署118報案專線。

