高雄男子快車道跪地求 疑朝一女子求饒警方將開罰

高雄一男子頂大太陽跪在三多路快車道，高雄警方將傳人開罰。（民眾提供）

2025/08/10 09:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市昨天發生一名男子頂著豔陽，跪在車流川息的三多路上，朝著公車站牌膜拜，公車站牌下站著一女子，完全不理會跪地男子，過程被民眾拍下傳到社群平台，警方表示未獲報案，將通知跪地男子到案說明，並開罰500元罰鍰。

原po表示「身為路人同為男人，心疼今天氣溫下的地板溫度」，網友也紛紛留言「太危險了吧」、「賣命道歉」，據了解，男子於昨（9日）下午3時許，在大太陽下跪地，雙手不時向對向的公車站牌招手。

當時的高雄市三多路此路段汽車全停下等他起身，機車騎士不耐高溫酷熱，紛紛自他的身旁經過，但也忍不住多瞧了幾眼。

對此，苓雅警分局今（10）日表示，未接獲相關報案，經檢視影片，行為人跪於交通頻繁化道路行為，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處500元罰鍰。警方將釐清跪地男子的人身分後，再通知他到案說明。

苓雅警分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

