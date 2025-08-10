悲情！投保9年才發現235萬保費全被業務員花光！

新竹陳男投保9年之後，才赫然發現235萬保費全被張姓業務員花光！新竹地院將張男判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/10 09:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕投保9年竟成空！新竹張姓人壽保險業務員以影印的假保單誆騙陳男，讓陳男誤以為人壽公司已經承保，而從103年起陸續投入235萬元，直到112年詢問該人壽公司，才赫然發現錢居然都進了張男口袋且被花光！新竹地院依偽造私文書罪判處張男徒刑1年4月，犯罪所得235萬元沒收。

法官調查，張男在竹市超商內，影印保單封面上人壽公司大印，並在內頁填寫陳男資料，偽造紙本保險單2份，又交給陳男收執，以此方式取信陳男，讓陳男誤以為該公司已經同意承保，並從103年到112年，陸續以現金交付以及匯款到張男帳戶方式，共計交付235萬元。

請繼續往下閱讀...

而張男詐得款項後，用於自身模型生意投資經營而全數花光，事後因陳男向人壽公司詢問，才知其保險均未經公司核保，且張男也沒將款項交給公司，才知受騙，憤而報警偵辦。

法官認為張男正值青壯，從事保險業務，不知謹慎自持，循合法正當途徑獲得財富，卻利用陳男對其信任，偽造人壽公司保險單及印文，誆騙陳男，使其受騙交付款項，所為應予譴責，加上迄今未與被害人和解並賠償其損失，最後依行使偽造私文書罪判刑1年4月，犯罪所得235萬元沒收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法