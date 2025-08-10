為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    悲情！投保9年才發現235萬保費全被業務員花光！

    新竹陳男投保9年之後，才赫然發現235萬保費全被張姓業務員花光！新竹地院將張男判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹陳男投保9年之後，才赫然發現235萬保費全被張姓業務員花光！新竹地院將張男判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/10 09:03

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕投保9年竟成空！新竹張姓人壽保險業務員以影印的假保單誆騙陳男，讓陳男誤以為人壽公司已經承保，而從103年起陸續投入235萬元，直到112年詢問該人壽公司，才赫然發現錢居然都進了張男口袋且被花光！新竹地院依偽造私文書罪判處張男徒刑1年4月，犯罪所得235萬元沒收。

    法官調查，張男在竹市超商內，影印保單封面上人壽公司大印，並在內頁填寫陳男資料，偽造紙本保險單2份，又交給陳男收執，以此方式取信陳男，讓陳男誤以為該公司已經同意承保，並從103年到112年，陸續以現金交付以及匯款到張男帳戶方式，共計交付235萬元。

    而張男詐得款項後，用於自身模型生意投資經營而全數花光，事後因陳男向人壽公司詢問，才知其保險均未經公司核保，且張男也沒將款項交給公司，才知受騙，憤而報警偵辦。

    法官認為張男正值青壯，從事保險業務，不知謹慎自持，循合法正當途徑獲得財富，卻利用陳男對其信任，偽造人壽公司保險單及印文，誆騙陳男，使其受騙交付款項，所為應予譴責，加上迄今未與被害人和解並賠償其損失，最後依行使偽造私文書罪判刑1年4月，犯罪所得235萬元沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播