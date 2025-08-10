為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    逃逸移工遇路檢竄逃 萬華騎士熱心載警追補卻撞車2傷

    台北市保大第二中隊長吳文城（右）儘管摔車受傷，仍將逃逸移工控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市保大第二中隊長吳文城（右）儘管摔車受傷，仍將逃逸移工控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/10 09:19

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市保安警察大隊在萬華區執行路檢，攔查一輛載滿5人灰色轎車時，後座3名男子突然拔腿狂奔，警方先將前座2人控制後展開圍捕，過程中，熱心的徐姓騎士載著吳姓中隊長追捕時，不慎發生追撞事故，造成徐、吳2人受傷，最後仍負傷將其中2名逃逸移工逮捕。

    警方調查，台北市保安大隊第二中隊中隊長吳文城及3名隊員7日上午10時許執行路檢勤務，在萬華區環河西路二段、和平西路三段路口攔下一輛灰色轎車盤查時，後座3名男子突然下車竄逃，2名員警先行控制前座2人後，由吳、陳員追上前展開圍捕。

    過程中，熱心民眾陳姓、徐姓騎士加入圍捕行列，徐男還騎車載著吳姓中隊長追了約250公尺，追進一旁巷內，但不慎追撞陳姓騎士，徐男及吳員摔車受傷，仍將逃逸移工陳姓及鄧姓男子壓制逮捕。

    據知，該車均為5名越南籍人士，前座2人持合法證件未逾期，另30歲陳姓移工逾期72天，35歲鄧姓移工則逾期696天，警詢後移交移民署遣返，尚有1人逃逸中，將持續追查。

    警方指出，熱心的徐男摔車導致左手骨折，由救護車送往和平醫院治療，所幸沒有生命危險，已派員慰問與表揚義行善舉，至於吳員則頭部及雙手擦挫傷，已自行前往三軍總醫院松山分院治療，同樣辦理慰問事宜。

    熱心的騎士載警方追捕時，不慎發生追撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    熱心的騎士載警方追捕時，不慎發生追撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    熱心的徐男摔車導致左手骨折，由救護車送往和平醫院治療，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    熱心的徐男摔車導致左手骨折，由救護車送往和平醫院治療，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    圖 圖
    圖 圖
