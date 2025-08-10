為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北計程車違規左轉遭賓士攔腰猛撞 17歲女乘客噴飛枉死

    多元計程車遭賓士車攔腰撞上，坐在右後座的少女噴飛車外重創亡。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/10 08:11

    〔記者陸運鋒／新北報導〕55歲多元計程車吳姓駕駛今天（10日）凌晨1時許載著17歲朱姓女乘客行經新北市中和區時違規左轉，遭對向直行莊姓男子駕駛的賓士車攔腰猛撞，致女乘客噴飛車外重摔在地、當場身亡；吳男酒測值0.19毫克，自稱噴了氣喘藥導致，事故原因仍有待釐清。

    中和警分局初步調查，吳姓司機駕駛多元計程車，當時搭載17歲朱姓少女沿中和環河西路三段左轉光環路二段時，還沒等到左轉燈號亮起就轉彎，被對向疾駛而來的55歲莊男賓士轎車猛烈撞擊，導致吳男車輛360度旋轉，右後座的朱女因而撞破車窗拋飛車外，重摔在地動也不動，路過民眾見狀連忙報案。

    據知，警、消趕抵時，發現朱女頭部重創、已明顯死亡，吳男則頭部及手部擦傷送往衛福部立雙和醫院治療，至於莊男則右手輕微挫傷，不需就醫。

    據了解，吳男酒測值為0.19毫克，辯稱沒有飲酒，是因為事故發生後，因為身體不適噴了支氣管擴張劑備勞喘所致，而經抽血檢驗後，酒精濃度小於10mg/dl（無酒精反應），但警方為了慎重起見，仍依過失致死及公共危險罪嫌偵辦。

    至於賓士車駕駛莊男沒有駕照，已開出無照駕駛罰單，同時依過失致死罪嫌偵辦。警方指出，已調閱現場監視器畫面還原事發經過，至於詳細事故原因，仍有待進一步調查釐清。

    多元計程車左轉與對向賓士碰撞，警消獲報到場救援，發現17歲女乘客拋飛車外慘死。（記者陸運鋒翻攝）

