    首頁　>　社會

    為了5千元… 街友充當假公司人頭走私20萬支加熱煙 判刑3月

    基隆地院近日審結認定兩人分別觸犯輸入私菸等罪，分別判處龔、林二人有期徒刑5月、3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/10 07:52

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林文斌長期在台北車站露宿，前年被人收購雙證件後，同意擔任成翊公司人頭負責人。男子龔昱豪則透過該公司進口雜貨，實質上則利用該機會走私20萬支加熱菸。該批貨物經抽驗後被查獲，警方隨即將兩人逮捕到案。基隆地院近日審結認定兩人分別觸犯輸入私菸等罪，分別判處龔、林二人有期徒刑5月、3月，得易科罰金。

    檢警調查，該走私集團找來居無定所的街友林文斌，以5千元為代價，收購其雙證件，並要對方在股東同意書上簽名用印，之後再讓林男擔任公司人頭，以此名義向國外進口貨物。

    去年8月間，男子龔昱豪向友人租借高雄某處倉庫後，透過中國籍一名自稱「歐陽先生」的男子想走私加熱菸到我國境內。「歐陽先生」則聯繫上成翊公司實質負責人「小謝」利用該公司名義，進口私菸轉由龔男收貨。

    雙方確定後，利用雜貨櫃方式，以商用擦手紙貨物1批名義，進口商品到我國港口，實則將加熱菸藏匿其中。

    保安警察第三總隊第一大隊與海關人員於去年9月4日在港區貨櫃場進行落地檢查勤務，發現該批加熱菸，循線偵辦，逮捕龔、林二人。

    檢察官偵訊後，見兩人均承認犯行，故依共同、幫助犯輸入私菸罪將兩人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後，認定龔、林二人分別觸犯共同、幫助犯輸入私菸罪，分別判處龔男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，20萬支加熱菸沒收；林男部分則判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，不法所得5千元沒收。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

