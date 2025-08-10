駕車恍神擦撞台鐵公務車？ 車內驚見焚燒物品 警助就醫保命

警方在車內發現燃燒的痕跡。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/10 08:00

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警察局瑞芳派出所警員楊函諺與洪翊哲5日上午巡邏時，發現一輛轎車搖晃、行跡不定。準備向前攔查時，該車竟直接撞上路旁台鐵的公務車，員警趕緊請駕駛下車。沒想到車門一開，飄出濃厚的燒焦味。楊、洪二員定睛一看，車內竟放著盆子且有燃燒過的痕跡，趕緊通知119派救護車將車內兩人送往醫院搶救，保住一命。

警方於案發時看見車輛在明燈路二段龍潭橋附近發生擦撞，趕緊敲打肇事車輛車窗，要求29歲林姓女駕駛與在副駕駛座的49歲邱姓車主下車，沒想到剛一搖下車窗，就飄來燒焦味。

兩人下車後，均精神恍惚且胡言亂語，不知所云，員警發現後駕駛座放有鐵盆且有濃郁的燒焦味，認為兩人有輕生念頭，趕緊請消防隊到場協助送醫救治。隨後由救護車將林女送往部立基隆醫院，邱男送往基隆長庚醫院救治，兩人均無生命危險，成功保住一命。

據悉，警方當時發現兩人身上頭髮及衣物也有燃燒過後的痕跡，疑似想在車內輕生，卻事後反悔，想要駕車離開，因吸入過多的一氧化碳氣體，連車窗也忘記打開，導致無法安全駕車，故在路上飄移搖晃，最後撞上路旁車輛。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

後座也發現鐵盆等物品。（記者吳昇儒翻攝）

