太傻太天真？女大學生被騙19萬借錢「加碼」 竟淪為詐欺車手判刑

2025/08/10 07:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕在餐廳打工的楊姓女大學生，去年受投資詐騙損失19萬元，騙徒要求楊女繼續「入資（投資）」，已掏光積蓄的楊女，竟萌生借錢繼續「加碼」的念頭，她把存摺拍照傳給騙徒，還幫忙把3名被害人匯入的78萬元領出轉交上級，淪為詐欺車手，台中地院審理時，楊女指自己也是被害人，法官卻質疑整個過程與辦貸款流程完全不同，但考量她賠償3人和解，依加重詐欺罪判刑2年，宣告緩刑5年。

判決書指出，楊女去年9月想借錢繼續「加碼投資」，她透過LINE與「金融顧問林專員」等騙徒互加好友，對方宣稱只要提供銀行金融帳戶，「製作30萬元的帳戶金流」，即能取得信用貸款，楊女遂將名下2本銀行存摺拍照傳給對方。

去年9月11日，台中市宋姓男子等3名被害人，誤信「猜猜我是誰」的騙術，匯款各48萬、20萬、10萬元，共78萬元至楊女名下帳戶，楊女當天接獲指示領出現金，交給身分不詳的男子，台中警方將楊女法辦。

台中地方法院審理時，楊女大呼冤枉，「我也是被騙的，對方說我的金融帳戶必須要有30萬的流動資金，才能借錢給我」，律師則辯護說，楊女之前受騙投入19萬元，想借錢繼續投資而再度受騙，她也是被害人。

法官卻認為，楊女案發21歲，智慮成熟且就讀大學，具3年的餐飲打工經驗，之前也有向銀行辦理信用貸款的經驗，但因仍就讀大學，銀行沒有核准，辦理貸款誤信詐騙陷阱等說詞難以採信，依三人以上共同詐欺取財罪判刑2年；不過，楊女賠償3人和解，宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務，接受法治教育3場，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

