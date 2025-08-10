為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    驚！只顧夕陽無限好 闖彰化海灘拍照半身陷軟泥

    石姓遊客獨自走入距岸處約30公尺的泥灘地拍照，差點被泥灘吞沒。（民眾提供）

    石姓遊客獨自走入距岸處約30公尺的泥灘地拍照，差點被泥灘吞沒。（民眾提供）

    2025/08/10 06:32

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉昨（9日）傍晚，一名石姓男子為了拍攝夕陽晚霞，走進三豐海堤外的泥灘地，結果不慎踩進鬆軟泥灘，雙腿瞬間下陷，石男越是掙扎就陷得越深，最後泥巴直淹到腰部，男子直喊救命。彰化縣消防局獲報，派出6名消防員帶長背板搶救，經過20分鐘搶救，終於將他從泥沼中「拔」出，結束這場泥灘驚魂記。

    這起意外發生在昨日傍晚6時許，石男獨自到三豐海堤取景拍照，海天一線的美景讓他忍不住往堤外的沙洲走去，卻沒料到暗藏陷阱，踩到軟泥灘。吳男回憶：「當時像被吸住一樣」寸步難行，他拼命掙扎反而越陷越深，最後泥巴竟淹到腰部。

    彰化縣消防局表示，獲報後立即出動6名消防員攜帶長背板等器材趕往現場。抵達時發現，石男困在距岸約30公尺處，其渾身僵直，腰部以下全埋在泥中。搶救前評估，現場泥灘承重力極差，因此救援人員先將長背板鋪在泥灘上作為支撐點，再合力將石男拉出。整個過程耗時約20分鐘，石男脫困後腰部以下全是泥巴，雖驚魂未定但拒絕送醫。

    消防局提醒，海邊泥灘看似平坦，實則暗藏風險，民眾切勿貿然踏入。若不幸受困，應保持冷靜、盡量展開雙臂增加浮力，並立即撥打119求救，切勿掙扎以免加速下陷。

    石姓遊客誤陷鬆軟泥灘，泥巴直淹到腰部，救援人員經過20分鐘搶救，才將他從泥沼中「拔」出。（民眾提供）

    石姓遊客誤陷鬆軟泥灘，泥巴直淹到腰部，救援人員經過20分鐘搶救，才將他從泥沼中「拔」出。（民眾提供）

